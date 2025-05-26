你佇風中行來詩作 化身文學餐桌魷魚麋

魷魚糜取材自《你佇風中行來–無愛培墓的阿媽》。（記者李文德攝）

2025/05/26 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕透過飲食認識文學！台灣公益CEO協會推動「文學餐桌」，今年邀請雲林在地文學家曾美滿將她兩本作品轉化十道菜，昨天舉行發表會，其中曾由賴清德總統朗讀的《你佇風中行來》詩篇轉化成魷魚麋（魷魚粥），魷魚麋背後象徵一段二二八事件的心酸故事，紀念當年受難者被情治人員帶走，自此音訊全無的歷史。

紀念二二八受難者 賴總統以台語朗讀過

曾美滿筆名阿蠻，去年出版《你佇風中行來》，以台語文創作，用政治受難者或社會弱勢、世界不公義的事件或故事為創作書寫對象；賴總統於今年世界母語日出席台北國際書展開幕典禮，以台語朗讀《你佇風中行來》其中一段，並表示「有自己的語言，才有自己的思想、記憶和文化」。

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曾美滿表示，文學餐桌以《月光女孩》、《你佇風中行來》兩作品轉化為佳餚，包含魷魚麋、翡翠羹、梅子雞等料理。其中魷魚麋取自《你佇風中行來—無愛培墓的阿媽》詩句中「等待的日子已經無法度算，彼碗竝踮歷史風頭的魷魚糜」，藉由文學餐桌將作品轉化，讓民眾更了解文學及食物面向。

協會秘書長林淑娥表示，年底前會再與文學家蘇量義及「古蒙仁」林日揚合作，推出「文學餐桌」後續兩部曲。

縣府文化觀光處長陳璧君說，希望藉由文學到料理的轉譯，體現雲林文學及農產的價值，未來將規劃盤點全縣文學家作品做為食譜，讓大家走讀雲林、品嚐美食。

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