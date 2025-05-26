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    南化特色公園蜜蜂遊具 呼應養蜂業

    台南南化首座特色公園，以蜜蜂為遊具造型。（南化區公所提供）

    台南南化首座特色公園，以蜜蜂為遊具造型。（南化區公所提供）

    2025/05/26 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市以全市卅七區「一區一特色公園」為目標，南化區首座特色公園昨天啟用，設計融入在地的養蜂及芒果產業，蜜蜂造型的遊具、芒果意象的座椅，打造山區親子放電、遊憩的空間。

    特色公園昨由南化區長徐全立與市長夫人劉育菁等人一同剪綵，劉育菁表示，南化區盛產芒果，養蜂產業也鼎盛，希望具有地方特色的南化第一座特色公園，可以成為親子遊憩的好空間。

    南市目前已完工五十六座特色公園，另有十三座施工中、五座規劃設計中。南化區首座特色公園座落於南化里南化教會後方，面積三四六平方公尺，經費約三四○萬元，於去年底開工，四月完工。

    公園的兒童遊具以蜜蜂為造型，從空中鳥瞰，遊戲區地面呈現蜂巢般的六邊形，呼應南化的養蜂產業；一旁座椅設的圖案則取自芒果的意象，另外還設有三組體健設施。

    徐全立指出，過去曾有耆老反映，住外地的孫子回到南化，都沒有場地可遊玩，如今特色公園啟用，提供親子互動空間，且為了讓公園的環境更加完善，區公所接下來將爭取第二期的公園建設經費，包括增設遮陽設施、步道、安全圍籬等，以及種植不同季節開花的喬木。

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