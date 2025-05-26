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    台南廟埕文化祭 鼓樂踩街千人響應

    鼓樂踩街嘉年華會號召10支隊伍、逾百位鼓樂表演者帶來精采演出。（記者王姝琇攝）

    鼓樂踩街嘉年華會號召10支隊伍、逾百位鼓樂表演者帶來精采演出。（記者王姝琇攝）

    2025/05/26 05:30

    安平開台天后宮廟埕 20多支鼓術與舞龍隊競技 展現傳統藝術活力

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市「廟埕文化祭」鼓樂暨踩街嘉年華會昨日在安平登場，今年結合市長盃龍獅鼓術比賽、免費打鼓體驗擴大舉行，逾千人湧入安平開台天后宮廟埕，熱鬧非凡。

    「三加一」活動 注入文化能量

    令人震撼的鼓樂表演為活動揭開序幕，今年祭出「三加一」活動，包括市長盃龍獅鼓術錦標賽、台南市鼓樂嘉年華會、廟埕文化祭之鼓樂踩街嘉年華會，以及運動台灣二．○「古都．鼓都」全民打鼓體驗，吸引上千位民眾與團隊參與，以節奏與傳承，為安平注入滿滿的文化能量。

    活動由安平開台天后宮主委盧友禮主持，民政局長姜淋煌、台南市鼓樂協會理事長林韻慈等人參與。盧友禮表示，今年有廿多支鼓術與舞龍隊伍齊聚參與競技比賽，還特別安排民眾免費體驗打鼓樂趣，感受鼓樂的震撼與趣味，期盼藉此讓鼓術走進生活，也讓多元文化教育向下扎根。

    安排民眾體驗打鼓震撼與趣味

    重頭戲「廟埕文化祭之鼓樂踩街嘉年華會」號召十支隊伍、逾百位鼓樂表演者帶來精采演出，踩街途經安平區六間角頭廟︱西㡣殿、文朱殿、觀音亭、港仔尾社靈濟殿、妙壽宮、弘濟宮，展現出「鼓樂行動中的廟宇文化」，吸引大批民眾沿路圍觀拍攝，讓在地藝陣文化深入人心。

    林韻慈說，各大舞龍、舞獅和鼓術隊伍齊聚安平競技，展示出傳統藝術的力量與活力，同時也讓現場民眾能親身體驗打鼓樂趣，對鼓樂文化傳承來說別具意義。

    結合台、日鼓藝與電音演出

    台南市鼓樂嘉年華會則是力邀來自各地的太鼓團隊演出，包含學生鼓隊、職業表演團體等，內容結合傳統與現代，融合肢體、節奏與音樂，以鼓為媒、以演會友，激盪出精彩的文化火花。

    鳳天神鼓轎前鼓與跳鼓彰顯台南的文化特色；日本舞踊瑞秀台南教室呈現出精美的日本舞；舞之鼓太鼓團以沖繩舞蹈鼓舞模式，帶動全場歡樂氣氛，還有太鼓、森巴鼓、舞龍、舞獅、旗袍舞蹈，及結合傳統鼓藝與現代音樂的電音三太子等精彩演出，將現場氣氛持續推向高潮。

    鳳天神鼓的轎前鼓與跳鼓彰顯台南鼓樂文化特色。（記者王姝琇攝）

    鳳天神鼓的轎前鼓與跳鼓彰顯台南鼓樂文化特色。（記者王姝琇攝）

    台南市「廟埕文化祭」祭出「三加一鼓樂盛會」吸引逾千人響應，震撼全場。（記者王姝琇攝）

    台南市「廟埕文化祭」祭出「三加一鼓樂盛會」吸引逾千人響應，震撼全場。（記者王姝琇攝）

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