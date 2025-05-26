桃園客語家庭拍片 傳臉書有獎勵

桃園客語家庭2.0計畫6月1日開跑，客家局長范姜泰基（左）參加客語家庭同樂會，與去年績優客語家庭同樂。（記者李容萍攝）

2025/05/26 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市府客家事務局昨舉辦客語家庭同樂會，邀去年績優客語家庭齊聚一堂互動交流，客家局長范姜泰基到場與大家「過家尞」（客語串門子之意），同時宣布客語家庭2.0計畫將於六月一日開跑，鼓勵大家多用客語溝通、踴躍拍片上傳臉書，就有機會獲得總獎金超過六十萬元的三重好禮，號召更多家庭加入講客行列。

范姜泰基表示，今年桃園客語家庭2.0計畫打出「屋下來講客有『影』喔！」口號，取其客語諧音梗（家庭成員講客語，不僅「有影像」，也是「真實的」行動），意指透過家庭講客影片募集及競賽方式，加強帶動家庭成員於日常生活中講客的風潮。六月一日起至十一月底，凡設籍、居住、就學或工作於桃園市的家庭皆可參與，投稿影片只要符合「三三二」條件：影片長度達卅秒以上、三句以上不重複客語及二位以上家庭成員，即可參加每月抽二百元禮券、每季抽五千元禮券及每季評選十支優秀影片各送一萬元大獎的三重獎勵活動。

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另客家局六月起將同步推出「共下做料理」、「共下來去尞」、「共下打嘴鼓」、「共下講頭擺」、「共下展風神」及「共下來唱歌」等六大主題增能活動。只要至官網線上登錄或已是桃園市客語家庭者，即可報名參加增能活動且享有參加禮及集點禮等好康；新登錄者還可參加專屬三百元禮券抽獎。

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