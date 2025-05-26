劃設13年 桃園高榮野保區 台北赤蛙僅增14隻

高榮野生動物保護區於2012年3月3日公告成立，面積僅1.11公頃，為全國面積最小的野保區。（桃市府提供）

2025/05/26 05:30

議員質疑每年編列130萬元成效緩慢 農業局表示蛙類成長須時間

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園高榮野生動物保護區公告成立至今十三年，第二級珍貴保育類野生動物台北赤蛙，單日最高紀錄僅增加十四隻，復育成效引發議員關注；桃園市政府農業局長陳冠義表示，台北赤蛙繁衍須要時間，目前已從復育前的個位數增長至雙位數，也記錄到逾百種動植物生態，顯見保育成效斐然，將持續進行棲地營造與維護保育。

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市府：從復育前個位數增長到雙位數

高榮野生動物保護區於二○一二年三月三日公告成立，面積僅一．一一公頃，是全國面積最小的野保區，主要位於楊梅區高榮里七三一號埤塘，原為台灣自來水公司所有的戰備池，區內生存有台北赤蛙等野生動物，根據二○○五年台北市立動物園調查數量，最高曾達一八七隻，後來數量卻急速遞減，最低僅有十餘隻，因此透過劃設野生動物保護區進行復育工作。

桃園市議員周玉琴表示，野保區公告成立至今十三年，桃園市府每年編列一三○萬元進行保育工作，另編列卅萬元巡守隊經費，依據去年承包商的調查報告，台北赤蛙單日最高紀錄為卅隻，較保護區設立前僅增加十四隻，復育成效緩慢。

另有逾百種動植物生態 保育見成效

陳冠義表示，每年保育經費主要用在委託專業團隊進行棲地營造工作，以維持水質穩定、移除有害物種與復育原生種植物等為主，同時於周遭宣導友善農法，以減少對環境的影響，而蛙類成長需五到六年時間，數量不可能瞬間暴增，高榮野保區內的台北赤蛙經過多年努力復育，已由單晚僅記錄到七隻上升到卅隻，除此，保護區內也記錄到鳥類卅八種、蛙類八種、爬蟲類十七種及植物一二六種，顯見保育有相當成效，市府會持續進行棲地營造與維護保育。

桃園高榮野生動物保護區藏有第2級珍貴保育類野生動物台北赤蛙。（桃市府提供）

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