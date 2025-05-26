通霄海水浴場光電標租案 公所判賠920萬

2025/05/26 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣前通霄鎮長陳漢志收賄案，連帶致使通霄海水浴場光電標租案得標廠商竣工卻無法售電，訴請鎮公所賠償損失；苗栗地方法院審理認定此標租案無關陳漢志收賄，公所違反契約未提供土地安裝饋線，判決公所賠償九百廿萬餘元。全案可上訴。

無法售電 地院認定與前鎮長收賄無關

通霄鎮公所二○一九年辦理通霄海水域場設置太陽光電發電設備標租案，得標廠商興設完成光電模組系統後，爆發陳漢志收受賄案遭判刑。廠商主張光電模組系統已於二○二一年八月十七日併聯試運轉，可以運轉發電，但公所遲遲未提供土地裝設饋電，以致生產電力無法輸入台灣電力公司電網計價，蒙受損失計九百廿萬五千零卅一元。

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通霄公所辯稱沒有不同意廠商施作饋線，是鎮民代表會於二○二三年五月間二度於現場阻擋，且招標過程發生廠商履行輔助人蔡姓男子向陳漢志行賄案，因此可歸責廠商。

法院審理認為，通霄海水域場為鎮公所所有，非鎮民代表會或鎮代所有，且簽訂契約者是鎮公所，非鎮民代表會或鎮代；縱有鎮代阻擾施工，公所如同意施工，仍得以順利施作。且廠商曾依公所意見擬向代表會簡報說明，但未獲置理，認公所所辯不可採。

此外，法官調查，陳漢志收賄案，廠商及法定代理人並非被告，且判決事實並未認定行賄人蔡男是廠商履行輔助人。另，陳漢志於二○二一年十一月間經苗栗地檢署提起公訴，公所於收到起訴書後，即可判斷廠商於該案是否涉及行賄，公所仍於二○二二年十二月間與廠商簽約，可見當時公所已認廠商與陳收賄案件無關。法官認公所違反契約，廠商求償為有理由，應予准許。

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