（新北）綠地兼可滯洪 蘆洲兒七公園今啟用

轉角巷弄改造為結合休閒、運動與環境教育的兒七公園，將於5月26日開放啟用。（記者羅國嘉攝）

2025/05/26 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市蘆洲區民族路七十巷轉角的兒七公園將於今天啟用，市府活化閒置土地，投入約四五五萬元工程經費改造，設置體健設施與環狀步道，並融入可食地景與開放性滯洪綠地，不僅美化景觀，也提供居民日常散步、運動休憩的空間。

市府工務局長馮兆麟指出，兒七公園位於蘆洲區民族路七十巷轉角巷弄，原為閒置空地，考量周邊為高密度住宅區，戶外公共活動空間不足，市府為增加綠地，今年初展開開闢工程，打造結合休閒、運動與環境教育的社區型公園。

請繼續往下閱讀...

新建工程處長簡必琦說明，園內新增簡易型體健設施，供居民日常活動與舒展筋骨使用，並預留可食地景空間，未來可結合社區推動簡易農藝與環境教育活動；步道採環狀設計，沿線種植細葉雪茄花、矮仙丹等常年開花灌木，並搭配苦楝、茄苳等喬木，提供良好遮蔭，以環境友善為核心。

馮兆麟表示，兒七公園改造工程經費約四五五萬元，活化面積約六四○平方公尺，設計著重體健空間及步道休憩路線，營造兼具功能性、舒適性的生活場域，為了提升基地排水能力，園區也設置透保水設施，有效發揮滯洪效果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法