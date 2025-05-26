世壯運慢壘爭霸 北市金新北銀

新北市長侯友宜擔任開路先鋒，準備上場打擊。（記者董冠怡攝）

2025/05/26 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕世界壯年運動會慢速壘球金牌戰，昨天在觀山棒球場舉行，台北市與新北市展開「雙北大戰」，歷經一小時激烈廝殺，台北市長蔣萬安帶領的市府首長隊終場以六比三，擊敗新北市長侯友宜率領的團隊，笑納冠軍寶座，新北市則抱回銀牌。

比賽共打了四局，新北市一局下連拿三分，先馳得點，二局上台北市連續敲安追回二分，三局上北市再靠安打、對手暴傳逆轉局勢，以六比三領先，三局下侯友宜揮棒出擊，三壘手蔣萬安漏接，形成「火車過山洞」，侯友宜順勢上壘，可惜無功而返。

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四局上二壘手侯友宜為了接高飛球，與擔崗游擊手的新北市府主計處長吳建國發生碰撞，雙雙倒地，所幸並未失分；最後一個半局，新北市力挽狂瀾未果，以滿壘的殘壘坐收。

蔣萬安指出，平常與新北市往來頻繁，是夥伴也是朋友，新北隊是很強的隊伍，不過一旦站上賽場，就要發揮運動家精神，全力以赴、奮戰到最後一刻，輸贏是一回事，重要的是雙北藉由世壯運，推廣壘球運動並發揚光大。他稱讚侯友宜運動細胞很好，跑壘、接殺美技連發，希望有機會再次切磋。

侯友宜說，多年沒打過棒壘球，很開心世壯運提供他上場打球的機會，他也誇蔣萬安投打俱佳，團隊成員都是可敬的對手，新北市府局處首長同樣拚勁十足，即便受傷仍奮戰不懈、永不放棄，「打一百分！」談到與隊友碰撞，他笑稱，「還好我有把球穩穩接住！」僅手部、嘴唇擦傷，沒有大礙。

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