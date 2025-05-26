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    首頁　>　生活

    新北低利用市地蓋社宅 4處逾1639戶

    新北市將低利用度市有地變更來蓋社宅，目前三重、中和、土城、新店區各有一件推動中。圖為土城區板院段用地現況。（新北市城鄉局提供）

    新北市將低利用度市有地變更來蓋社宅，目前三重、中和、土城、新店區各有一件推動中。圖為土城區板院段用地現況。（新北市城鄉局提供）

    2025/05/26 05:30

    三重、中和、土城、新店各1處 正辦理都計變更及工程發包

    〔記者黃子暘／新北報導〕房價高昂，年輕人在都會區購屋不易，新北市城鄉發展局盤點具變更可行性、低度利用的市有土地，用於建置社會住宅，目前三重、中和、土城、新店區各有一件土地變更蓋社宅的建設推動中，總計四處可提供一六三九戶以上社宅，解決青年和弱勢族群的居住負擔。

    1處原為機關用地 3處為停車場

    市議員李倩萍表示，肯定市府將低度利用的市有地轉型為社會住宅用地，三重碧華國中旁的三重富貴段社宅即是一例；此外，中和、土城、新店也各有一處低度利用的停車場用地變更為社福用地蓋社宅，建議市府全面檢討轄內○．三公頃以上且低度利用的市有土地與建物，變更地目建置社宅，「終究要蓋社宅的土地，何不一開始就蓋？」

    專案管理及監造作業 都已完成

    城鄉發展局長黃國峰回應，三重區富貴段、中和區盛昌段、土城區板院段、新店區復興段，都已完成專案管理及監造作業，現正辦理都市計畫變更及統包工程發包作業。

    城鄉局說明，市府已盤點未來數年可興辦社宅、基地完整的土地，包括整體開發區留設社福設施用地，例如新莊泰山塭仔圳、新店十四張B與F單元、蘆洲南北側、土城暫緩發展區、中和灰磘等開發案，並透過土地變更、容積獎勵回饋等多元取得，穩健獲得社宅土地及空間，考量民眾通勤需求，社宅建置在交通便利處。

    多件整體開發案 將留社福用地

    城鄉局補充，市府持續盤點低度利用、無使用計畫土地，至於財政局已有使用計畫者，例如中和大洋健康段變更案，已規劃興建中和警分局，就不會用於興辦社宅。

    城鄉局介紹，三重區富貴段基地原為機關用地，總面積○．三公頃，可提供三五二戶社宅；土城區板院段基地原為停車場用地，面積○．四公頃，可提供三八七戶社宅；○．五公頃的中和區盛昌段與○．三公頃的新店區復興段，原本都是停車場用地，二案預計興建共九百多戶社宅，四處加總至少可提供一六三九戶社宅。

    此外，李倩萍提到，新北市上次進行社宅需求調查是二○一一年、距今已十四年，恐不合時宜，建議改以「現行行政區住宅戶數五％」為社宅提供目標，更貼近人口結構與居住壓力現況。

    黃國峰說，內政部針對各行政區住宅有統計數字，市府沿用內政部資料。

    新北市將低利用度市有地變更來蓋社宅，目前三重、中和、土城、新店區各有一件推動中。圖為中和盛昌段用地現況。（新北市城鄉局提供）

    新北市將低利用度市有地變更來蓋社宅，目前三重、中和、土城、新店區各有一件推動中。圖為中和盛昌段用地現況。（新北市城鄉局提供）

    新北市將低利用度市有地變更來蓋社宅，目前三重、中和、土城、新店區各有一件推動中。圖為三重區富貴段用地現況。（新北市城鄉局提供）

    新北市將低利用度市有地變更來蓋社宅，目前三重、中和、土城、新店區各有一件推動中。圖為三重區富貴段用地現況。（新北市城鄉局提供）

    新北市將低利用度市有地變更來蓋社宅，目前三重、中和、土城、新店區各有一件推動中。圖為新店區復興段用地現況。（新北市城鄉局提供）

    新北市將低利用度市有地變更來蓋社宅，目前三重、中和、土城、新店區各有一件推動中。圖為新店區復興段用地現況。（新北市城鄉局提供）

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