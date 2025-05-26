北花線客運假日復駛 延至6月中

台北往返花蓮的客運「北花線」行經台九線蘇花改，今年由葛瑪蘭客運接手營運，可能要到6月中旬才會開始運行，圖為花蓮太魯閣大橋。 （記者王錦義攝）

2025/05/26 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕台北往返花蓮的客運路線「北花線」行經台九線，原本經營的三家業者今年初因為運量太低、不堪虧損，將由葛瑪蘭客運接手營運，原預計六月一日開通「一九一八」假日路線，近日因部分路段屢因大雨中斷暫緩。業者指出，可能要等到六月中旬才會上路運行。

蘇花公路近日屢因雨中斷 安全有疑慮

葛瑪蘭客運總經理李俊仁指出，蘇花公路目前雖已恢復通行，大客車運行標準較高，一九一八路線必須在主管機關確認安全無虞的前提下才能開通，公司下週會再與公路局工程單位聯繫，若工程單位認為路況可供大客車安全運行，一九一八路線可能延到六月中旬提供服務，實際上路日期仍待公告。

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蘇花改二○二○年通車後，公路局開通台北直達花蓮的客運路線「北花線」，包括首都客運一五八○線（板橋─花蓮）、台北客運一○七一線（南港─花蓮）和統聯客運一六六三線（南港─花蓮），營運期間遭遇武漢肺炎疫情，以及台鐵大量投入新式列車，提升東部幹線運能等因素影響，衝擊客運載運量，有時還會出現空車窘境，業者不堪虧損，今年初決定不接續營運。

原3路線整合 1918由葛瑪蘭營運

公路局避免「北花線」成為絕響，把原本的三條路線併成一條，改為「板橋、南港、國道五號、花蓮」路線，由一家業者經營且放寬班次，平日不行駛，僅假日上路，經營許可五年，公告開放業者申請後，今年三月確定由葛瑪蘭客運接手營運。

李俊仁表示，一九一八路線考量假日旅遊及民眾需求，主要提供假日服務，平日因火車票都能訂到，交通疏運沒有太大問題，不過連假或年節期間有運行需求，公司會盡力加開班次。他說，葛瑪蘭客運身為東部在地業者，決定扛起「北花線」的營運責任，在可以承受的壓力下，提供民眾一條回家的路線選擇。

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