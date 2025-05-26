（宜蘭）世壯運輕艇激流賽 今明安農溪登場

雙北世壯運輕艇激流比賽今、明二天將在宜蘭登場，安農溪賽道迎來啟用後首場國際大型賽事。（資料照，記者江志雄攝）

2025/05/26 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉公所昨天舉辦雙北世界壯年運動會輕艇激流標桿競賽場地巡禮暨健走活動，帶領民眾造訪全國唯一符合奧運標準的輕艇激流標桿競賽場地。三星鄉長李志鏞歡迎各界今、明二天到安農溪畔觀賽，為世壯運選手加油打氣。

三星鄉安農溪輕艇激流標桿競賽場地斥資二．七億元打造，今年四月卅日完工啟用後，迎接的首場國際大型賽事就是雙北世壯運輕艇激流比賽，今天、明天共有六國、廿多名選手報名參賽。

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安農溪輕艇激流標桿競賽場地啟用後，三星鄉公所期待刺激在地觀光產業升級，選在雙北世壯運輕艇激流比賽前夕推出賽場巡禮暨健走活動，參與民眾在三星鄉龍泉福德廟前廣場集合後出發，沿著安農溪堤防道路走到雙賢二號橋，沿途提供三星蔥油餅等美食補給。

安農溪輕艇激流標桿競賽場地位在雙賢二號橋下游左岸，在安農溪主河道旁另闢人工賽道，長度三百七十公尺、寬十到十四公尺，宜蘭縣府接續要向中央爭取經費，在賽場旁新設選手訓練中心，規劃成更完善的國家級輕艇激流培訓基地。

李志鏞說，雙北世壯運輕艇激流比賽有來自各國好手報名，比賽精彩可期，邀請民眾「相揪」到雙賢二號橋旁的安農溪畔觀賽，並預祝選手拚出好成績。

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