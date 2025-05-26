世壯運慢壘決賽 北市贏新北

世界壯年運動會慢速壘球金牌戰，北市贏新北摘金。（記者董冠怡攝）

2025/05/26 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕雙北世界壯年運動會慢速壘球金牌戰，昨在觀山棒球場舉行，由台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜率領的市府團隊展開「雙北大戰」，歷經一小時廝殺，台北隊以六比三笑納冠軍，新北市抱回銀牌。

整場比賽打了四局，新北市在一局下連拿三分，先馳得點；台北市在二局上連續敲安追回二分，三局上再靠安打、對手暴傳逆轉局勢，以六比三領先。侯友宜在三局下揮棒出擊，三壘手的蔣萬安漏接形成火車過山洞，侯友宜順勢上壘，可惜無功而返。

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二壘手侯友宜在四局上為了接高飛球，與擔崗游擊手的新北市府主計處長吳建國碰撞，雙雙倒地，所幸並未失分；最後一個半局，新北市力挽狂瀾未果，以滿壘的殘壘飲恨。

賽後蔣萬安受訪表示，平常與新北市往來頻繁，是夥伴也是朋友，但站上賽場，就要發揮運動家精神，全力以赴、奮戰到最後一刻，輸贏是一回事，重要的是雙北藉由世壯運推廣壘球運動。

侯友宜則提到多年沒打過棒壘球，很開心世壯運有上場打球的機會，誇蔣萬安投打俱佳，台北隊是可敬的對手，新北市的局處首長同樣拚勁十足，受傷仍奮戰不懈；提到與隊友碰撞一事，他笑稱，「還好我有把球穩穩接住！」僅手部、嘴唇擦傷，沒有大礙。

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