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    北市標線型人行道 21路口恐設置不當

    館前路、開封路口有騎樓、人行道，轉彎處路面劃了綠鋪面，但民眾多半在騎樓、人行道停留。 （記者董冠怡攝）

    館前路、開封路口有騎樓、人行道，轉彎處路面劃了綠鋪面，但民眾多半在騎樓、人行道停留。 （記者董冠怡攝）

    2025/05/26 05:30

    在已有騎樓或人行道處、部分轉角處加劃 增加行人被撞風險

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市自二○一○年起試辦標線型人行道，截至今年四月累計二四○八條，台北市議員秦慧珠指出，去年元旦起至今年四月卅日止，有廿一處路口被民眾投訴設置不當，包括在已有騎樓或人行道處、部分轉角處加劃，反增加行人被撞風險；交通局允諾檢討，以改成實體人行道為目標。記者昨實際走訪多處，發現設置地點確有檢討必要。

    交通局研議改實體人行道為目標

    秦慧珠指出，市府針對無法設實體人行道的地方，以綠鋪面加註人行道標字的標線型人行道，統計去年元旦至今年四月卅日，有廿一處路口被投訴，她實際走訪檢視，發現內湖區港墘路、港華路原本就有騎樓或人行道，又在外側加劃，不僅影響視線也容易被撞，反而沒人敢走，中正區館前路、開封街及松山區八德路三段七十四巷都有類似狀況。

    削減車道施做 造成車輛不好通行

    秦慧珠也提到，大安區師大路、浦城街十三巷路幅本就不寬，又削減車道做標線型人行道，造成車輛不好通行又威脅行人安全；和平東路三段、富陽街標線型人行道被駕駛誤當停車位，無法發揮應有功能。

    記者昨走訪館前路、開封街口，現地有騎樓、人行道，轉彎處劃了綠鋪面，但民眾多半在騎樓、人行道停留，且館前路是單行道，車輛在開封街降速左轉，轉彎幅度不會撞到綠鋪面行人，卻有可能驚嚇行人。另師大路、浦城街十三巷路口為單行道，路幅三分之一設了標線型人行道，剩下的空間至多只能容納一輛小型車及YouBike，對往來行人造成壓迫感。

    交通管制工程處處長張建華表示，綠鋪面是將線型、路型街角外推，提醒轉彎車輛降速慢行，未來會研議把標線型人行道改成實體人行道。

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