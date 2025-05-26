東彰北路寬又直 3個月175張超速罰單

東彰北路目前仍分段施作下田步道工程。（記者張聰秋攝）

2025/05/26 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年一月廿四日才通車的彰化縣東彰北路員林至花壇路段，因為道路寬敞筆直，成為許多駕駛喜歡的行車路線，也因為限速七○公里，一不注意油門踩過頭就會超速，違規狀況頻傳，二至四月短短三個月就開出一七五張罰單，引發民代關切。

速限70公里 警不定時機動取締

東彰北路全長約一○．四公里、寬廿八米，起點為花壇鄉彰化東外環道與東彰北路一段，終點接上員林市台七六線林厝交流道，沿途經過花壇、大村、員林等地，是南彰化通往北彰化及台中高鐵站的重要道路。

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縣警局交通隊統計，東彰北路通車以來發生四起交通事故，雖非死亡車禍，但車輛損毀、駕駛與乘客受傷的情況仍不容忽視。另外，二月至四月，警方針對該路段進行機動稽查，取締一七五件超速違規。

下田步道分段施工 用路人小心

縣議員劉惠娟、曹嘉豪、張錦昆、張欣倩等人，日前在縣議會定期會紛紛點名該路段安全隱憂，質疑速限設置與標誌字體是否清晰易辨，更指出沿線仍有下田步道在施工，工程車頻頻進出，質疑道路剛通車，怎麼又再施工，令人擔憂。

交通隊表示，目前路段尚未設置固定測速照相桿，也未導入科技執法，只能靠不定時巡邏、機動站崗取締。警察局長陳明君強調，並非為罰款才取締，而是為了防止交通事故、保護用路人安全。

縣府工務處回應，正針對速限標誌、道路標線與路牌字體檢討與改善，縣議員質疑還在施工項目，其實是要方便道路兩旁農民進出農田的下田步道，採分段施工，正在進行收尾，多數路段六月底完工，全部工程預計九月前完成。

東彰北路寬敞筆直，為南彰化往返台中高鐵站要道。（記者張聰秋攝）

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