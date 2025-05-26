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    南投仁愛力行產業道 落石阻路搶通

    投89線力行產業道路出現落石阻斷，經機具緊急搶通。（仁愛鄉公所提供）

    投89線力行產業道路出現落石阻斷，經機具緊急搶通。（仁愛鄉公所提供）

    2025/05/26 05:30

    近日山區易有大雨 行車注意

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣仁愛鄉受鋒面大雨襲擊，投八十九線力行產業道路十五．八K、十八．五K路段，昨又爆發土石流與落石災情。公所表示，搶修機具立即趕往處理，下午三點多陸續搶通；近日山區易有大雨，呼籲民眾雨勢太大避免外出，行駛山路要注意落石，以維護行車安全。

    仁愛鄉公所指出，鄉內山區從廿四日晚間起雨勢變大，並一路下到昨天清晨，由於投八十九線邊坡地質較脆弱不穩，導致在十五‧八K出現土石流，十八‧五K則是落石阻斷，雖然道路坍方交通暫時受阻，不過民眾仍可繞路往大禹嶺、梨山方向下山，尚不至於發生「孤島」情形。

    接獲道路坍方阻斷後，派駐在山區的搶修機具就陸續前往處理，所幸雨勢在接近中午時明顯放緩，加快搶修進度，下午三點多就陸續搶通恢復通行。

    公所提醒，未來幾天山區仍有鋒面雨勢報到，容易崩坍的路段不排除還會有落石，民眾如遇較大雨勢，應避免外出，可待雨勢稍歇再出門。

    行駛山區道路也要留意邊坡，若發現落石切勿勉強通過，由於開口契約廠商在汛期都有派機具進駐，一有落石或阻斷，都能就近搶修，只要不是太大災情，都會儘快排除，以免交通中斷。

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