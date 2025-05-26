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    中市潭雅神綠園道 路面破損跑友絆倒

    潭雅神綠園道多處路段出現龜裂、破損，有跑友跌倒。（議員周永鴻提供）

    潭雅神綠園道多處路段出現龜裂、破損，有跑友跌倒。（議員周永鴻提供）

    2025/05/26 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市潭雅神綠園道全長約一三．一 公里，每年超過三百萬人次騎車遊憩，民進黨議員周永鴻表示，近日接獲民眾反映，多處路段出現路面龜裂、隆起、坑洞等破損情形，尤其位於和平場站附近最為明顯，影響自行車騎士和遊憩民眾安全，要求儘速修復。

    觀旅局：和平場站附近已重鋪

    觀旅局表示，經現場巡視發現八K和平場站附近多處AC鋪面破損龜裂，長度約一百三十公尺，已於十五日完成AC重鋪，其餘因植物浮根造成的鋪面龜裂部分，將以AC鋪平，後續再辦理樹木浮根處理並刨鋪。

    周永鴻說，有在潭雅神綠園道慢跑的市民反映，多處路段出現路面龜裂、隆起、坑洞，尤其位於和平場站前後狀況最為明顯，去年下半年起就嚴重破損，至少已經造成兩起跑友不慎跌倒事件，數度向市府反映未見改善。

    周永鴻指出，觀旅局對潭雅神綠園道修繕及維護經費，每年編列約一千五百萬元，對於和平場站附近的破損應儘速修復，並加強巡檢頻率，同時持續檢討綠園道兩側植栽與中長期維護。

    觀旅局表示，潭雅神綠園道每日皆會安排人員進行環境整理，每月安排除草一次。

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