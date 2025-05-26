中捷綠線延伸案 今起3場公聽會

中捷綠線延伸案廿六日起舉辦三場公聽會，聽取在地民眾建議。（中市府提供）

2025/05/26 05:30

彰東都計案未確定 南沿彰化研議採「一次核定，分階段施工」

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市捷運綠線延伸案正進行綜合規劃，捷運工程局今起將進行三場公聽會，聽取在地民眾建議，捷工局表示，完工後加上綠線主體線，預估可服務沿線五十六．二萬人，目標在二○五一年全日運量達三十二．八萬人次，尖峰時段可達七．三萬人次，每日可減少私人機動運具使用旅次，汽車○．二四萬人次、機車五．一二萬人次，節省旅行時間約二．三一萬小時。

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烏日、北屯、彰化各一場 聽取意見

捷工局長蘇瑞文指出，捷運綠線延伸案是綠線主體北延大坑、南延彰化，加上尾軌全長九．九四公里，規劃八座高架車站，整體路網橫跨北屯、大坑、烏日高鐵特區至彰化市區。

目前延伸到中市大坑路線已無爭議問題，延伸彰化段的進度，因彰東都市計畫未出來，彰化縣政府更希望三站再增設一站接輕軌，但中央仍未通過，面臨落站點無法設定，綜合規劃、細部規劃無法進行，捷工局研議採取「一次核定，分階段施工」規劃。

捷運延伸案正進行綜合規劃，捷運工程局將於廿六至廿八日辦理三場公聽會，地點分別為廿六日在烏日區烏日社區活動中心、廿七日北屯區公所及二十八日彰化縣立圖書館，時間都在下午二點開始。

彰縣增一站仍未通過 後續規劃停滯

捷工局表示，中捷綠線延伸案整體路網橫跨北屯、大坑、烏日高鐵特區至彰化市區，在「大坑延伸段」規劃由捷運綠線舊社站延伸至大坑經補庫地區，路線長二．四九公里，並增設二座高架車站，分別為松竹軍功路口及松竹軍福十六路口。

「彰化延伸段」由捷運綠線高鐵台中站往烏日高鐵特定區及彰化市延伸，路線長六．五九公里，預計增設五座高架車站，分別是台中市成功嶺大門東側、中山路三段，彰化縣設站點預定為金馬彰興路口、金馬中山路口、金馬車站，未來是否再加一站還需中央通過，總工程經費預估為三五五．九一億元。

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