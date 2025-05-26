百隻流浪犬受訓 全部找到飼主

高雄開辦訓犬課程，由業界專業講師協助訓練，犬隻變乖、親近人。 （記者陳文嬋攝）

2025/05/26 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市動保處訓練百隻流浪犬，由專業講師授課、志工陪同受訓，讓流浪犬變得親近人，全面認養成功，提高整體認養率達七成七，人狗相處更融洽。

動保處開辦訓犬課程，不同於其他縣市僅聘請訓犬師配合協助馴化收容所內流浪犬，市府增加專門開班教授，聘請大仁科技大學寵物照護暨美容系老師陳晴惠等專業講師，為獸醫師、收容所志工及民眾上課。

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動保處統計，志工協助訓犬百隻全面認養成功，提高認養率從前年五成八，迄今已達七成七；尤其收容流浪犬多數為成犬及亞成犬，較幼犬不易推動認養，但透過訓犬課程，提升流浪犬穩定度，引導犬集中注意力，當志工對流浪犬下指令，流浪犬明顯更親近人。

志工指出，參加訓犬課程學習技巧，在收容所實際運用，如帶流浪犬散步等，幫助犬隻社會化，提升流浪犬對人類信任感，從原本害怕接觸人群個性，轉變為主動親近人，對於媒合認養大有幫助。

課程也開放民眾攜犬訓練，民眾大多對於愛犬吠叫問題很困擾，上完課後有顯著改善，了解犬隻行為模式，增加許多養狗知識，矯正犬隻行為變乖巧。

動保處暑假擴大推出八場訓犬課程，從基礎訓犬、飼養照護、犬貓營養概論，延伸到寵物美容及食安等領域，更導入飼養前準備工作，及飼養後犬隻各種行為問題。

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