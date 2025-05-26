高鐵左營站前無人行道 商圈發展受限

高鐵左營站前的重信路堪稱高雄門面，卻沒有人行道，引起討論。（記者王榮祥攝）

2025/05/26 05:30

〔記者王榮祥、洪定宏／高雄報導〕高鐵左營站是高雄目前唯一的三鐵共構車站，也是高雄的門戶，周邊人流車流都多，但車站前的重信路缺乏人行空間，導致行人拖著行李與車輛屢屢爭道；交通局表示已規劃標線型人行道，近期會再跟地方溝通。

近來各縣市陸續發生重大車禍，行人安全議題備受關注，高鐵左營站前方的重信路，可串接華夏、博愛等北高雄主要大路，周邊店家多，是高鐵商圈主要路段。

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缺人行空間 民眾驚覺高雄很鄉下

近來網路社群指出，高鐵左營站前商圈無法發展，行人安全明顯欠缺，注定限制了商圈發展，甚至點名在地的菜公里長不贊同劃設「標線型人行道」，因為店家反對。

搭高鐵回家的林先生贊成盡快劃設人行道，因為多數搭乘高鐵的民眾都拉著行李，不少人從高鐵左營站出來，看到重信路沒有人行道，驚覺「高雄很鄉下」。

基進黨市議員張博洋說，重信路不只是高鐵門面，高鐵旁新建大樓近幾年不斷增加，未來會有更多人口進駐，顯示重信路設人行道的重要性；國民黨市議員白喬茵則提醒很多交通規劃需要專業又耐心的溝通才圓滿，希望大家多跟住戶跟店家分析人行道的好處，爭取共識。

菜公里長澄清 建議市府通盤考量

遭網路社群點名的菜公里長王振華澄清，網路的說法不夠客觀，他只是轉達店家意見，無個人立場，況且交通局大約六年前會勘時，就以安全為由決議「不宜劃設」，建議市府「通盤考量」；重信路早年屬重劃區，為何當時沒有劃設紅磚人行道，隨著高鐵通車後，人車流量是愈來愈多，造成現在的問題。

高雄市交通局長張淑娟指出，已針對重信路現況，初步擬定標線型人行道方案，會再跟地方討論，讓大家了解計畫內容、重要性與必要性。

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