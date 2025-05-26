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    屏青實習超有薪 徵才媒合逾百職缺

    屏縣推出青年新政「屏青實習超有薪」計畫，昨天徵才媒合登場。（屏東縣府提供）

    屏縣推出青年新政「屏青實習超有薪」計畫，昨天徵才媒合登場。（屏東縣府提供）

    2025/05/26 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府在畢業季推出「屏青實習超有薪」計畫，實習留任最高可領九．四萬元，徵才媒合會昨在勞青處登場，在地企業與即將踏入社會的青年學子面對面，氣氛熱烈。

    縣府勞青處長李雨蓁表示，「屏青實習超有薪─青年實習平台」計畫，針對十五至廿九歲在校青年設計，只要設籍或就學於屏東即可申請參與，完成一百六十小時實習可領取五千元實習津貼，最高可領一萬元。

    若實習結束後成功轉任正職，青年還可申請每月兩千元留任獎勵金，符合穩定就業獎助資格者，再加碼每月五千元補助，等於縣府每月最多為青年加薪七千元，最高可領八．四萬元，加上實習津貼，最多領到九．四萬元；計畫公布後，已有五十四家業者響應，提供超過兩百五十個職缺，上網報名青年超過一百一十人。

    實習留任 最高可領9.4萬

    屏縣府昨在勞動暨青年發展處一樓舉辦徵才媒合會，現場有近廿家企業釋出約一百個實習職缺，有特種寵物業者開出觀賞兩棲爬蟲動物照養員、平面設計師、國貿助理等多元職缺。

    今年將從屏科大畢業的黃同學表示，她對現場一家特寵公司的平面設計職缺有興趣，也想多了解其他的工作機會與性質，實習計畫對想留在屏東就業的她很有吸引力。

    能源業者蔣雯鈴表示，屏東許多青年畢業後，就想先到外縣市工作，縣府的實習計畫可鼓勵青年先留下來，有更多機會了解屏東產業。

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