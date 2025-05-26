墾丁6月 數以萬計紫斑蝶大遷徙

墾管處呼籲，車輛行經時應放慢速度。（墾管處提供）

2025/05/26 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁國家公園因食草豐富且棲地佳吸引蝴蝶群聚，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）在二○二一年發現大量紫斑蝶遭「路殺」後，即主動介入「護蝶」。墾管處表示，每年六月起是紫斑蝶的大發生期，墾丁街頭有機會出現數以萬計的紫斑蝶飛舞景象。

墾管處指出，墾丁國家公園內常見的小紫斑蝶、圓翅紫斑蝶、斯氏紫斑蝶及端紫斑蝶等四種紫斑蝶，與墨西哥帝王斑蝶一樣，具備上百公里的飛行遷徙能力，為維護生物多樣性，該處正加強紫斑蝶保育工作，並委託昆蟲專家對紫斑蝶的遷徙、路殺、越冬谷地及繁殖地等基礎資料進行調查及建置。

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每分鐘曾出現逾300隻蝴蝶飛行

墾管處表示，紫斑蝶目前遷徙路徑仍待研究，二○二三年墾丁東、南、西、北區皆發現大量紫斑蝶遷徙，九棚、佳樂水、砂島等地也在不同時間出現大量族群移動，甚至記錄到紫斑蝶由佳樂水飛越九棚至台東縣南田區的路徑，部分地區出現每分鐘三百隻以上的數量，與青帶鳳蝶、青斑鳳蝶及大量玉帶鳳蝶混群飛行，格外壯觀。

幼蟲食物 盤龍木生長茂盛

蝴蝶專家謝桂禎說，墾管處去年委託中山大學進階棲地調查，在恆春核三廠區及馬鞍山西側，發現專屬小紫斑蝶幼蟲食草的「盤龍木」生長茂盛，盤龍木嫩芽初生會釋放出刺激母蝶「產卵」訊號的化學物質，造就恆春半島紫斑蝶大遷徙現象。

墾管處指出，今年雨勢尚未出現，預計六月才會出現紫斑蝶遷徙高峰，由於核三廠區及馬鞍山緊臨省道台二十六線，車流量大，因此與核三廠簽署紫斑蝶保育合作備忘錄並合作架設蝴蝶防護網，讓蝴蝶先「飛高」通過防護網再穿越馬路，減少路殺，並呼籲駕駛人行經台二十六線或屏二○○縣道時，放慢車速，共同守護美麗的蝴蝶。

墾丁一直都有紫斑蝶族群，但大發生大遷徙是直到2021年才被目擊。（墾管處提供）

墾丁的紫斑蝶遷徙。（墾管處提供）

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