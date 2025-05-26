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    台東火車站身障機車格遭占用 開罰60件

    台東縣府、警方針對佔用身心障礙專用車格者將積極取締。（台東縣府提供）

    台東縣府、警方針對佔用身心障礙專用車格者將積極取締。（台東縣府提供）

    2025/05/26 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府日前針對台東火車站人行道遭機車違停執法取締，如今身心障礙專用車格也屢遭佔用。縣府表示，近日針對機車騎士違規占用設置於火車站周邊停車場之身心障礙專用車格開罰，逾六十名騎士將收到罰單，呼籲民眾勿心存僥倖，以免受罰。

    台東縣政府表示，根據《身心障礙者權益保障法》及《停車場法》規定，非持有身心障礙專用停車識別證之車輛停放於專用車格者，將面臨六百元以上一千二百元以下罰鍰；今年三至四月，針對違規占用身心障礙停車格機車拍照舉發案件就達六十件，並得拖吊移置。

    事實上，從去年下半年開始，台東縣府交觀處、台鐵台東站就曾與縣議員多次會勘，因車站周遭人行道屢遭民眾停放機車，許多搭車乘客拖著行李被迫走在馬路上，經極積勸導加上取締後，五月份迄今違規停車一百四十三件，較四月份同期減少一百二十五件，已降低四成七。

    警方表示，人行道取締需由員警到場開單告發，違規佔身心障礙專用車格只要科技執法、員警遠端監控即可開罰，呼籲民眾切勿方便行事，鄰近即有收費停車格可供停車。

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