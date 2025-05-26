申辦HiNet「速在必行3.0」 最高可省19200元

HiNet邁向30週年，中華電信推出「速在必行3.0」雙向2G家用型對稱頻寬優惠，最高可省19200元。 （中華電信提供）

2025/05/26 05:30

〔記者劉力仁／台北報導〕HiNet邁向三十週年，中華電信推出「速在必行三．○」高速雙向對稱頻寬優惠，雙向一G家用型每月一二九九元、雙向五○○M每月一○九九元及雙向三○○M每月九九九元、雙向二G家用型優惠價每月二一九九元。

中華電信表示，以每月二一九九元優惠價為例，申辦二年可省下一九二○○元。即日起至六月十日新申請或升速「速在必行三．○」三○○M（含）以上方案，即可享Netflix高級版前二個月○元、Hami Video影劇館加首年○元觀看及防駭守門員首年○元使用等多項好禮任選其一，最高再贈Hami Point四二○○點，若於網路門市新申辦，再享加碼Hami Point三○○點，共四五○○點（一點等於一元）。

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另同步推出「速在有禮」優惠活動，即日起至六月三十日止，新申請或升速一G家用型方案每月一二九九元（三十六或四十八個月），不僅可享○元租用Wi-Fi全屋通乙台，還有Panasonic十六吋電風扇、高島暖足按摩器、Electrolux空氣清淨機等家電好禮擇一，透過網路門市申請，再加碼贈最高Hami Point 三三○○點。

除寬頻優惠外，HiNet寬頻用戶新申請MOD並搭配影劇館或自選餐（全選），即享最高贈Hami Point八○○點；加購Hami Video電視運動館／影劇館二年約方案，加碼贈Hami Point最高二○○點；新申請精采五G且月繳九九九（含）以上指定方案，最高有機會獲Hami Point一六○○○點與加碼五GB行動上網量；新申請上網資安指定方案，有機會抽iPhone16 Pro Max等熱門好禮。

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