東沙群島潟湖發現全新藍綠菌／中山大學、中研院研究 DS4耐熱廣鹽、具農業抗氣候逆境育種潛力

東沙群島潟湖發現新品種藍綠菌DS4。（朱修安提供）

2025/05/26 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕中山大學與中研院團隊在我國東沙群島潟湖發現一株全新藍綠藻（藍綠菌）DS4，並完成全株基因定序與研究，DS4可耐五十度以上高溫，還具淡水、海水都能適應的廣鹽性，能異地養殖外，耐熱與耐鹽機制具應用於農業抗氣候逆境育種潛力。

中山大學海洋科學系教授陳慶能團隊在東沙島小潟湖篩選出一株全新品種的藍綠菌DS4，再由中研院植物暨微生物學研究所副研究員朱修安、研究員郭志鴻團隊完成全株基因定序與解析，發現DS4具廣鹽、耐高溫等適應性，還具少見單細胞固氮能力（不需環境中的氮肥而能以空氣中的氮氣合成氨基酸及核酸等）。

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可耐50度以上高溫

陳慶能說明，經試驗發現DS4可在鹽度高達六．六％（高於海水平均的三到三．五％）環境生長，耐鹽度比一般常見的藍綠菌高，也可在淡水生長，且可耐高溫逾五十度，世界許多農業區如兩河流域、美國加州中央谷地等處因農耕已久，都出現土壤鹽化現象，未來DS4廣鹽性、耐高溫機轉若破解，或許可提供改良農作物耐鹽耐熱育種或品種改良潛力。

具有抑制紅潮爆發潛力

陳慶能進一步指出，DS4還有抑制「紅潮（赤潮）」爆發潛力，東南亞每逢夏季，許多漁港都遭遇嚴重紅潮必須強制休漁困擾，而紅潮發生是因夏季高溫有過量營養鹽，導致毒藻大量生長。每當紅潮爆發，為避免魚類攝食毒藻最後經食物鏈導致人類中毒，菲律賓、馬來西亞會頒布禁漁令，但嚴重影響漁民生計；DS4可適應鹽度且屬原核生物，生長速度快於有毒藻類，因紅潮大部分能事先預測，可先在風險區大量投入，讓DS4吸收毒藻賴以生長的營養鹽，達抑制紅潮效果。

朱修安表示，透過基因體學分析，和DS4親緣關係最近的物種是來自義大利溫泉的另一株藍綠菌，但DS4屬於新發現的物種，擁有獨特的遺傳特徵，包含完整的固氮基因群與多組參與逆境適應等的基因，具在極端環境生存的能力。相關研究已發表在國際期刊《BMC微生物學》（BMC Microbiology）。

東沙群島潟湖發現新品種藍綠菌DS4。（陳慶能提供）

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