為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    交通部研議比照酒駕重罰 無照駕駛擬扣牌扣車 罰款累計無上限

    路權團體昨上街訴求交通工程改革，駕照全面回訓。交通部長陳世凱昨回應表示，將研議無照駕駛比照酒駕重罰，金額累計無上限，並當場扣牌扣車。（記者方賓照攝）

    路權團體昨上街訴求交通工程改革，駕照全面回訓。交通部長陳世凱昨回應表示，將研議無照駕駛比照酒駕重罰，金額累計無上限，並當場扣牌扣車。（記者方賓照攝）

    2025/05/26 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕近日發生高齡及無照駕駛事故，引發社會議論，交通部長陳世凱昨表示，擬修「道路交通管理處罰條例」，將無照駕駛視為酒駕重罰，除累犯罰款累計無上限，也將當場扣牌扣車，車主與無照駕駛同額處罰，拚六月底前將修法草案送行政院審查。

    車主允許無照駕駛同額處罰

    上週接連發生三起車禍，肇事者都是七十八歲老翁。余姓老翁十九日駕車行經新北三峽北大國小外，高速衝撞機車及放學人潮，導致三死十二傷悲劇。

    廿三日上午，高雄張姓老翁駕車右轉時逆向撞上計程車後衝入路旁民宅，造成一傷；同天下午，台北邱姓老翁，無照駕車行經重慶南路與武昌街口時暴衝，先後擦撞路人、機車、轎車及公車，造成八傷。

    面對改善道安壓力，陳世凱日前針對高齡駕駛提出換照年齡從七十五歲下修到七十歲、有肇事紀錄者「實地演練」等三大措施，但路權團體認為不足，昨上街訴求交通工程改革，駕照全面回訓。陳世凱也做出回應。

    交通部說明，據道交處罰條例，現行無照駕駛，汽、機車罰鍰上限皆為兩萬四千元，五年內違規兩次以上處最高金額。車主允許無照者駕駛也併處罰鍰，並吊扣牌照一至六個月。無照駕駛致人重傷或死亡，四年內不得考照。

    交通部研議無照比照酒駕重罰，金額累計無上限，違規車輛當場移置保管，扣繳牌照可延長至十二個月，車主與無照者罰鍰同額，無照駕駛致人受傷四年不得考照，致人重傷或死亡終身不得考照。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播