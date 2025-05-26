交通部研議比照酒駕重罰 無照駕駛擬扣牌扣車 罰款累計無上限

路權團體昨上街訴求交通工程改革，駕照全面回訓。交通部長陳世凱昨回應表示，將研議無照駕駛比照酒駕重罰，金額累計無上限，並當場扣牌扣車。（記者方賓照攝）

2025/05/26 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕近日發生高齡及無照駕駛事故，引發社會議論，交通部長陳世凱昨表示，擬修「道路交通管理處罰條例」，將無照駕駛視為酒駕重罰，除累犯罰款累計無上限，也將當場扣牌扣車，車主與無照駕駛同額處罰，拚六月底前將修法草案送行政院審查。

車主允許無照駕駛同額處罰

上週接連發生三起車禍，肇事者都是七十八歲老翁。余姓老翁十九日駕車行經新北三峽北大國小外，高速衝撞機車及放學人潮，導致三死十二傷悲劇。

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廿三日上午，高雄張姓老翁駕車右轉時逆向撞上計程車後衝入路旁民宅，造成一傷；同天下午，台北邱姓老翁，無照駕車行經重慶南路與武昌街口時暴衝，先後擦撞路人、機車、轎車及公車，造成八傷。

面對改善道安壓力，陳世凱日前針對高齡駕駛提出換照年齡從七十五歲下修到七十歲、有肇事紀錄者「實地演練」等三大措施，但路權團體認為不足，昨上街訴求交通工程改革，駕照全面回訓。陳世凱也做出回應。

交通部說明，據道交處罰條例，現行無照駕駛，汽、機車罰鍰上限皆為兩萬四千元，五年內違規兩次以上處最高金額。車主允許無照者駕駛也併處罰鍰，並吊扣牌照一至六個月。無照駕駛致人重傷或死亡，四年內不得考照。

交通部研議無照比照酒駕重罰，金額累計無上限，違規車輛當場移置保管，扣繳牌照可延長至十二個月，車主與無照者罰鍰同額，無照駕駛致人受傷四年不得考照，致人重傷或死亡終身不得考照。

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