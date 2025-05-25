為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    杉林溪聯外路坍 單線交管至少2週

    南投溪頭往杉林溪的投51線，因山區大雨導致邊坡坍方，道路外側車道已封閉，並採單線雙向交管放行。（南投縣政府提供）

    南投溪頭往杉林溪的投51線，因山區大雨導致邊坡坍方，道路外側車道已封閉，並採單線雙向交管放行。（南投縣政府提供）

    2025/05/25 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投溪頭往杉林溪的聯外道路投五十一線，近日受山區大雨影響，本月廿三日在前往杉林溪的路段又出現路基坍方，南投縣政府緊急封閉外側車道，並採單線雙向交通管制，最快要十四天才能搶通，籲請用路人注意。

    大雨路基又崩 投51線災害擴大

    縣府工務處指出，此次投五十一線坍方路段，位在去年被凱米颱風沖毀的路基附近，最近因山區連日大雨，導致下邊坡路基流失，前天則因災害擴大，緊急以護欄封閉外側車道進行搶修，內側車道則以單線雙向交管放行，預估最快要十四天才能修復，若天候不佳，施工時間恐拉長到廿天。

    工務處說，投五十一線是溪頭通往杉林溪園區與茶區的交通要道，但去年受凱米風災衝擊，導致邊坡與路基流失，道路因此中斷三個多月，不僅重創杉林溪園區旅遊，也導致茶農無法前往茶區作業，影響收成與生計，當時運用貨櫃工法快速建立路基，才讓道路流失路段搶通。

    去年曾路斷3個月 正重做擋土牆

    今年獲中央補助九千四百多萬元經費重建道路擋土牆，將向地下打入基樁，並在邊坡鑽入地錨，藉此強化擋土牆拉力與承受力，四月完成招標，五月開始施作，預計明年一月底完工，不料工程才剛起步，緊鄰工區的邊坡又出現坍方，後續將向中央提報災害擴大，以及申請追加經費。

    工務處也說，考量該路段為觀光道路，屆時坍方若搶通，擋土牆工程也會採「假日不施工」的方式進行，以免影響觀光通行與周邊旅宿業者，並提醒若行經工區，務必配合交管，以維施工安全與交通順暢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播