杉林溪聯外路坍 單線交管至少2週

南投溪頭往杉林溪的投51線，因山區大雨導致邊坡坍方，道路外側車道已封閉，並採單線雙向交管放行。（南投縣政府提供）

2025/05/25 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投溪頭往杉林溪的聯外道路投五十一線，近日受山區大雨影響，本月廿三日在前往杉林溪的路段又出現路基坍方，南投縣政府緊急封閉外側車道，並採單線雙向交通管制，最快要十四天才能搶通，籲請用路人注意。

大雨路基又崩 投51線災害擴大

縣府工務處指出，此次投五十一線坍方路段，位在去年被凱米颱風沖毀的路基附近，最近因山區連日大雨，導致下邊坡路基流失，前天則因災害擴大，緊急以護欄封閉外側車道進行搶修，內側車道則以單線雙向交管放行，預估最快要十四天才能修復，若天候不佳，施工時間恐拉長到廿天。

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工務處說，投五十一線是溪頭通往杉林溪園區與茶區的交通要道，但去年受凱米風災衝擊，導致邊坡與路基流失，道路因此中斷三個多月，不僅重創杉林溪園區旅遊，也導致茶農無法前往茶區作業，影響收成與生計，當時運用貨櫃工法快速建立路基，才讓道路流失路段搶通。

去年曾路斷3個月 正重做擋土牆

今年獲中央補助九千四百多萬元經費重建道路擋土牆，將向地下打入基樁，並在邊坡鑽入地錨，藉此強化擋土牆拉力與承受力，四月完成招標，五月開始施作，預計明年一月底完工，不料工程才剛起步，緊鄰工區的邊坡又出現坍方，後續將向中央提報災害擴大，以及申請追加經費。

工務處也說，考量該路段為觀光道路，屆時坍方若搶通，擋土牆工程也會採「假日不施工」的方式進行，以免影響觀光通行與周邊旅宿業者，並提醒若行經工區，務必配合交管，以維施工安全與交通順暢。

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