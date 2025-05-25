高美濕地露營場整修 暑假不開放

高美濕地遊客中心網美露營場「夕陽漫漫」場地設備遲未整修開放。（記者張軒哲攝）

2025/05/25 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕高美濕地是台中海線知名國際景點，但遊客中心網美露營場「夕陽漫漫」去年受凱米、山陀兒及康芮等颱風及冬季強烈東北季風影響，露營場地設備受損，自今年二月起夕陽漫漫露營區與遊客中心二樓的景觀餐廳暫停營運，經營團隊原預定於五月卅一日前恢復營運，卻未見動工跡象，確定延至八月卅一日前開放，讓暑假旺季遊客錯失打卡景點。

高美濕地露營區與景觀餐廳從年初無預警歇業，直到四月十九日才由市府發布新聞，但在大玩台中觀光旅遊網與高美濕地遊客中心等市府官方認證觀光網頁，至今都沒有任何歇業訊息，遊客到現場只能被阻絕在圍籬外。目前僅剩一樓遊客中心櫃台固定兩名值班人員，提供遊客旅遊資訊服務。

請繼續往下閱讀...

市議員楊典忠說，高美濕地公園最精華的綠地山丘目前還被歇業且殘破的露營設備佔用，市府完全喪失維護公共設施開放使用的責任。市府應立即檢討高美濕地遊客中心促參案效益，提升公共設施品質，將綠地還給市民，打造開放、共享且具觀光價值的濱海休憩空間。

台中市府建設局表示，高美遊客中心露營場為市府OT委外經營場所，因設備整修與營運規劃，為提供安全環境及提升遊憩品質，經營團隊已報請延長至今年八月卅一日，現正加速採購與規劃建置作業，建設局亦會持續密切掌握業者施工進度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法