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    淡水出發 台法師生駕帆船抵高雄

    卓榮泰與師生登上帆船合影留念。（記者洪定宏攝）

    卓榮泰與師生登上帆船合影留念。（記者洪定宏攝）

    2025/05/25 05:30

    〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋委員會與法國在台協會、宜蘭縣岳明國中小學合作，安排六校六十二名跨國師生，本月十九日從新北淡水出發，接力駕駛帆船，航經桃園市圍、台中梧棲、澎湖馬公、台南安平等港口，昨天抵達高雄港，行政院長卓榮泰到場恭喜師生完成任務。

    卓榮泰表示，這項活動具有三層意義，首先是鼓勵小朋友多接觸戶外活動，「將天空當螢幕，把海洋當鍵盤」，呼應總統賴清德推動的健康台灣，鼓勵國民健康促進、管好身體，適當的活動、飲食、休息，讓健康的壽命愈長，健保的支付就愈少。

    第二層意義是學習海洋的環境教育，隨船的研究人員指導學生觀測海水淡水交會的「溫鹽分層現象」，那是一般人看不到的，只有在海上才能親身體驗自然力量的無窮偉大，從認識海洋、認識台灣到認識世界。

    第三層意義是推廣海洋的外交文化，用文化、外交連結在一起，打破語言的不同，也打破不同國家的族群隔閡，台灣應該轉向海洋、面向全世界。卓榮泰強調，台灣面向太平洋、法國面向大西洋，同樣面對民主、人權、自由理念的世界，追求共同的普世價值。

    海委會主委管碧玲肯定岳明國中小學的努力與貢獻，因為剛開始是該校自辦，後來多達全國卅六校參與，這次不僅有台灣、日本、法國、比利時、瑞士五個國家的小朋友一起巡航，更是台灣與法國在海洋合作「非常大的突破」。

    參與學校包含：宜蘭岳明國中小學、台北歐洲學校（法國部）、台北市台北法國實驗教育機構、台北市和平實驗國小、澎湖縣文光國小、高雄市汕尾國小等校，而這些學生代表昨也將海廢作品送給卓榮泰，並呼籲民眾減少製造垃圾及減排廢氣，一起愛護環境。

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