國中訓導組長考績乙等 行政訴訟獲平反

嘉義縣昇平國中。（記者林宜樟攝）

2025/05/25 05:30

1個人做4個組長的事 校內考核會評定甲等 校長罕見兩度不同意

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣前昇平國中訓導組長陳姓教師，身兼訓育、生教、體育、衛生四組業務，一一○學年度考績原被校內考核會核為甲等，時任校長陳幸琪罕見兩度不同意，改核乙等；陳師不服，花數十萬元申訴、提起行政訴訟，高雄高等行政法院認為校長改核過程有瑕疵，日前判決陳師勝訴，撤銷乙等考績。

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花數十萬元申訴 歷時4年

該校現任校長孫佩璟回應，是否上訴待討論決定；現為水上國中校長的陳幸琪強調，陳師曾堅持參加學校已派員與會的線上會議，卻同時線上教學，影響學生受教權；昇平國中為小學校，陳師兼任多組業務，雖指派人員行政協助，但該年度承辦一一五一件公文，大量公文結案日期超過限辦日期；考核會未做成合乎規定決議，校長有最終裁量權。

陳師擔任英語科教師兼訓導組長，該年度考績由考核會五位委員一致投票決議甲等，陳幸琪不同意，發回後考核會仍列甲等，陳幸琪逕行改核乙等；陳師提起申訴，經嘉義縣教師申訴評議委員會評議申訴有理，校方不服再申訴，教育部中央教師申訴評議委員會評議結果支持校方；陳師認為校長架空考核會職權，提起行政訴訟，表示她一人兼辦四組業務，屢請校長適當分配或派員協助，未獲實質回應，要帶隊參賽、辦校慶畢典及疫情通報業務，常深夜才有空批簽公文，非蓄意延宕。

法官審理認為，校長稱陳師要脅學校簽署非屬學校權責和解書，以此事考核，為不當連結；陳師兼辦四組業務，疫情間參加健康體位議題學校輔導會議，是其行政職責；無學生及家長反映陳師線上授課教學成效不佳，學生表示陳師上課認真；陳師處理大量公文，承辦、支援校內外活動及處理確診通報、疫情調查等業務，難僅以公文延宕做為表現唯一憑據。

法官：校長改核過程有瑕疵

法官審理時，考核會主席、委員證述稱陳師「一個人要做四個組長工作不是容易的事」、「下班後會留下來做事」、「委員大部分都認為陳老師滿認真」；法官認為，校長不同意考核會復議結果，應註明理由，詳實記載，陳幸琪僅以原理由改核乙等，過程有瑕疵、難認適法，判決撤銷教育部評議及原處分。

陳師現已轉任他校，她說，教學生涯多次獲獎，但在昇平國中擔任組長，業務繁重，身心俱疲，考績被校長改核為乙等，感謝司法判決還她應有考績。

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