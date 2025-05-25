校園美學升級 8人帳篷搬進教室

921地震當年，被質疑帶著暨大全校逃跑，前校長李家同「回娘家」參加暨大畢典，他表示，堅持以學生安全為首要考量。（暨大提供）

2025/05/25 05:30

設計師的童軍空間 天花板一繩到底打造營帳穹頂

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣設計研究院「學美．美學」計畫邁入六．○，今年持續巡迴全台改造校園，共一六八校申請、廿二校陸續實踐；其中，北市西湖國小將資優教室改造成生態及行動博物館，收納學生收集的標本或手作創意；新北市青山國中小則重修童軍教室，化為木造露營聖地，結合童軍探索與巧妙收納，還能全開八人帳篷，當地克服多雨限制。

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北市西湖國小 行動博物館活用空間

北市西湖國小老師邱鴻麟表示，校內設有資優班，組織前段優秀學生與特殊教育生合班，透過參訪、探索提升學生知能，但傳統教室難以收納學生各種戶外採集的標本、手作動漫角色紙雕等，室內動線紊亂無章，申請學美美學計畫改善。

設計師吳玗恆指出，知道學生會到處參訪，並在教室分享各自心得，也需要空間展示及收納，因此拿掉課桌椅，設計「行動博物館」讓展示櫃可在教室中央推拉，靈活運用空間，設計師陳彥愷也巧思燈光搭配展示櫃位移而變色，啟發探索創意。

位在新北市汐止區的青山國中小則以「童軍」教育為特色，面臨當地多雨氣候，且原本童軍教室的課桌椅笨重、收納不符使用等，設計師林柏璋從隔宿露營發想，拆掉講台、把教室課桌椅輕便化，並使用洞洞板牆增加收納變化，天花板一繩到底打造營帳穹頂，也大量貼木紋材質，營造山屋氛圍，因應汐止多雨也大量塗漆防火防潮。

汐止區多雨 室內童軍課變有趣了

青山國中小童軍教師曾子競說，改造後教室可讓孩子自由探索，甚至能展開八人帳篷，牆上、樑上的掛勾搭配繩結，也可立體化觀察結構，幫助學習；游姓學生對新教室非常驚艷，當初參與工程驗收階段，學習相關知識；李姓學生則說，以前舊教室不太好看，翻新後上童軍課多了期待。

學美．美學指導委員趙璽指出，美學無法在課堂用教的，需要感受，讓學生體會學校及老師的用心，更好吸收能量；指導委員凌天則提醒，西湖國小有新空間可開發新課程，但後續須觀察維護與管理。

青山國中小以童軍為教學特色，透過「學美．美學」計畫改造教室，打造成木造山屋，牆上多處洞洞板設計，方便放上各種壓花，讓學生學習辨識植物。（記者吳柏軒攝）

台北市西湖國小將資優班的特殊教室改造成「行動博物館」，，可將學生戶外採集的標、作品，乃至手作各種模型、書畫，甚至論文集等，都能擺放，大大增加閱覽氣氛。（記者吳柏軒攝）

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