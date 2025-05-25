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    首頁　>　生活

    褒忠花鼓文化節 3國小競技傳承

    近年因青年人口外移，褒忠花鼓陣面臨傳承危機，鄉公所舉辦花鼓文化節來喚起鄉親重視，圖為校園花鼓陣競賽，國小學童競技。（記者李文德攝）

    近年因青年人口外移，褒忠花鼓陣面臨傳承危機，鄉公所舉辦花鼓文化節來喚起鄉親重視，圖為校園花鼓陣競賽，國小學童競技。（記者李文德攝）

    2025/05/25 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣褒忠鄉是「花鼓陣」發源地，近年因青年人口外移等因素，出現傳承危機，褒忠鄉公所為喚起民眾重視，於廿四日至卅一日舉辦褒忠花鼓文化節，昨天以校園花鼓陣競賽打頭陣，三所國小同台較勁，在地民眾感動地說「找回傳統」。

    24至31日推活動 喚起鄉親重視

    褒忠花鼓陣起源於一九六○年，褒忠人林成裕組成一支團隊出陣稱為「花鼓團」，一炮而紅，之後鄉內更衍生出一村一團特色，外縣市爭相效仿；多年來性別意識提升，女性也開始加入，但隨時代演進、人口外移，盛況大不如前，褒忠鄉公所盤點目前尚活躍的社區花鼓陣團，包括大廍、太湖、馬鳴、泰安等。

    大廍順天宮主委蔡清森表示，近年來少子化、青年人口外移，加上少有青年願意加入，導致花鼓陣成員漸漸高齡化，以現在成軍的花鼓陣團而言，平均已逾六十歲，傳承面臨危機。

    奪冠隊伍31日夜市廣場演出

    褒忠鄉公所昨在大廍順天宮前舉辦鄉內花鼓陣競賽，復興國小、龍巖國小及潮厝華德福教育實驗國民小學參與，公所邀請台中教育大學台文系主任林茂賢、濁水溪舞蹈團長王淑媚擔任評審，比賽結果，由潮厝華德福教育實驗國民小學奪冠。

    鄉長陳建名說，冠軍隊伍卅一日將在褒忠夜市廣場演出，盼透過鄉內競賽，讓學子認同在地文化，未來將視賽事成效規劃擴大規模。

    學者建議 融入現代歌舞推廣

    林茂賢表示，受社會轉型影響，全國陣頭文化普遍式微，而因應少子化，若學校欲推廣，可調整花鼓陣人數，針對陣頭表演內容部分，建議可融入現代歌舞，讓演出更具藝術性。

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