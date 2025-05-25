畢業季屆 台南就博會媒合率逾5成2

台南市大型就業博覽會，107家廠商釋出5432個職缺，求職人潮踴躍，場面熱烈。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/25 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕畢業季屆，徵才、求職需求上升，台南市勞工局昨在永康區舉辦大型就業博覽會，一○七家廠商釋出五四三二個職缺，應屆外籍生也到場遞履歷、找工作。

就業博覽會前進南臺科大舉行，徵才廠商涵蓋服務、傳產、科技等行業，開出月薪卅五K以上的占近六成，台積電也設攤，現場媒合，求職者躍躍欲試。

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這是南市今年第二場大型就博會，初步媒合率逾五成二，勞工局長王鑫基感謝一○七家徵才廠商提供五四三二個職缺，讓民眾有更多元的選擇，發揮專長。

提供五千多個職缺 六成月薪逾卅五K

王鑫基表示，勞工局每年會辦理四場大型就博會，三月先針對南科廠商的人力需求，就近在善化文康育樂中心舉行第一場，接著配合畢業季，前進南台科大舉行第二場，第三、四場則分別在市區與溪北舉行。

來自海地的外籍生洪克松，在台唸書七年，將取得機械工程碩士，他想留在台灣，專程到場投遞履歷，希望學以致用，找到合適職缺。菲律賓外籍生艾佳安，就讀資訊工程研究所，即將畢業，也想留在台灣職場，希望就博會媒合圓夢。

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