為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    畢業季屆 台南就博會媒合率逾5成2

    台南市大型就業博覽會，107家廠商釋出5432個職缺，求職人潮踴躍，場面熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    台南市大型就業博覽會，107家廠商釋出5432個職缺，求職人潮踴躍，場面熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    2025/05/25 05:30

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕畢業季屆，徵才、求職需求上升，台南市勞工局昨在永康區舉辦大型就業博覽會，一○七家廠商釋出五四三二個職缺，應屆外籍生也到場遞履歷、找工作。

    就業博覽會前進南臺科大舉行，徵才廠商涵蓋服務、傳產、科技等行業，開出月薪卅五K以上的占近六成，台積電也設攤，現場媒合，求職者躍躍欲試。

    這是南市今年第二場大型就博會，初步媒合率逾五成二，勞工局長王鑫基感謝一○七家徵才廠商提供五四三二個職缺，讓民眾有更多元的選擇，發揮專長。

    提供五千多個職缺 六成月薪逾卅五K

    王鑫基表示，勞工局每年會辦理四場大型就博會，三月先針對南科廠商的人力需求，就近在善化文康育樂中心舉行第一場，接著配合畢業季，前進南台科大舉行第二場，第三、四場則分別在市區與溪北舉行。

    來自海地的外籍生洪克松，在台唸書七年，將取得機械工程碩士，他想留在台灣，專程到場投遞履歷，希望學以致用，找到合適職缺。菲律賓外籍生艾佳安，就讀資訊工程研究所，即將畢業，也想留在台灣職場，希望就博會媒合圓夢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播