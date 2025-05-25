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    首頁　>　生活

    平埔正名 台南族親盼納原民基本法

    2025/05/25 05:30

    〔記者楊金城／台南報導〕平埔正名最後一哩路，行政院版平埔原住民族群身分法草案將送立法院審議，朝野立委也各提送版本，台南平埔族親昨天指出，行政院版太過保守，另立專法如同矮化平埔族群，將提版本爭取現行原住民族基本法修法直接納入平埔原住民族。

    如同被矮化 不贊同另立專法

    台南市原民會昨天發表平埔原住民傳統名字研究調查成果，市長黃偉哲與平埔族親宣示支持平埔正名，落實原民轉型正義。

    黃偉哲說，中央仍在立法中，但台南已率先將平埔西拉雅族列為市定原住民族，包括健檢、健保補助、平埔原住民學生獎學金、推動「熟」與「族別」註記、設立西拉雅文化會館、扶植夜祭與語言重建等多項社會福利，呼籲其他縣市給予西拉雅同等尊重。

    副市長葉澤山表示，平埔正名運動卅年來，總算到了最後一哩路，但族親爭取的是修改原住民族基本法直接納入，而不是另立專法，如立專法，不知到何時才能完備法制面，確保在社會、教育、醫療、就業等權益，市府立場就是希望平埔原住民族與其他原住民族享有同等的平權。

    西拉雅族跨地部落聯盟召集人段洪坤說，行政院版草案不夠完整保障平埔族群集體權及個人權，只是階段權宜之策，期盼未來修法真正實踐族群轉型正義。

    台南市頭社西拉雅文化發展協會理事長羅仁貴指出，另立專法形同視平埔族為次等原住民，族親訴求就是納入原民法修法，還給平埔一個真正原住民身分。

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