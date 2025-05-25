《高雄》「鳳山農民組合」百年 高史博推簡吉特展

簡明仁捐贈父親簡吉日記、母親陳何筆記首次展出。（高史博提供）

2025/05/25 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕被稱為「帶著小提琴的革命家」簡吉是日治時期台灣農民運動的重要人物，他辭去教職後與一群青年成立「鳳山農民組合」對抗糖業資本家，立志守護台灣農村，援助貧苦佃農，最終因二二八事件被處決，直到二○一九年轉型正義促進委員會撤銷他的有罪判決，高雄歷史博物館推出特展，紀念他守護土地的勇氣。

今年適逢「鳳山農民組合」一百年，高史博即日起至明年十一月底推出《牛背上的鬥士—簡吉與鳳山農民組合百年紀念特展》。教育部長鄭英耀致詞表示，簡吉老師對台灣的民主運動、人權與弱勢族群的關心，是不能被忘記的歷史，身為台灣人要先瞭解台灣的文化與歷史，才能關心世界。

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《簡展》分為三大展區，「家族的力量，孕育改變的種子」介紹出身農村家族的簡吉如何翻轉人生、「產糖的所在，有那麼多不甘」描述簡吉領導鳳山農民組合反抗剝削、「騎著腳踏車，穿過歷史的迷霧」談到二戰結束後，台灣再次面臨驟變，簡吉和夥伴成為時代犧牲者。

高市副市長李懷仁指出，爭取民主自由已刻印在高雄的DNA中，希望教育局鼓勵學生走入展場認識簡吉與台灣民主過程；立委邱議瑩認為，除了二二八、美麗島事件，也要知道簡吉的故事，讓孩子瞭解台灣民主得來不易。

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