為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《高雄》高雄龍舟賽5/30開幕 前職棒球星PK網紅

    高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽五月卅日到六月一日在愛河水域登場。（資料照）

    高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽五月卅日到六月一日在愛河水域登場。（資料照）

    2025/05/25 05:30

    邀請張泰山等球星與人氣啦啦隊網紅進行名人對抗

    〔記者許麗娟、劉人瑋／綜合報導〕高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽五月卅日到六月一日在愛河水域登場，今年特別邀請張泰山等前職棒球星組成「體育明星隊」，與職籃應援團、啦啦隊等組成的「網紅創作者隊」，將於卅日下午五點半在水上較勁。

    週六、日水上舞台多組樂團演出

    高雄市運發局長侯尊堯指出，五月卅日開幕當天，高雄龍舟宣傳大使、前職棒球星土地公倪福德、森林王子張泰山、鐵捕鄭達鴻，以及台鋼雄鷹Wing Stars女神安芝儇、鋼鐵人籃球隊應援團團長Morris都將現身，屆時由三位職棒運動大使領軍組成體育明星隊，也將與Morris、雅典娜女神隊長Dora小葳葳、人氣啦啦隊網紅茵茵、台鋼雄鷹Wing Stars妡○等十位網紅領銜的網路創作者隊進行名人龍舟對抗。

    除了龍舟對決外，愛河水上舞台卅日有金曲最佳樂團糜先生Mixer、登上大港開唱的宇宙資料庫演唱；卅一日則有宇宙人、新生代樂團含金鵲演出。

    延續去年水陸空齊發 讓民眾盡情玩水

    今年也延續去年水陸空齊發，佛光山祥龍燈與鰲躍龍翔將共同演出，水域部分除龍舟賽事外，水上氣墊、龍舟、SUP、獨木舟等體驗要讓民眾盡情玩水，陸地上則有大型水上氣墊、運動體驗及紙風車劇團登台，河東、河西路也有升級版的文創市集。

    此外，台東池上竹筏競賽昨天在大坡池舉行，所有隊伍為了最高獎金八萬元卯足全力，以輕艇選手為主的花蓮體中學長弟包下前二名，花蓮吉安鄉親「天公祖龍舟團」奪下第三。

    Mr.CaNoe TAIWAN本就是花蓮縣代表隊，三百公尺水道以一分四十七秒奪冠，與第二名的花蓮縣立體育高中是學長弟關係，平時上課就在划輕艇，將參加二○二六國際龍舟賽，奪冠名副其實。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播