《高雄》高雄龍舟賽5/30開幕 前職棒球星PK網紅

高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽五月卅日到六月一日在愛河水域登場。（資料照）

2025/05/25 05:30

邀請張泰山等球星與人氣啦啦隊網紅進行名人對抗

〔記者許麗娟、劉人瑋／綜合報導〕高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽五月卅日到六月一日在愛河水域登場，今年特別邀請張泰山等前職棒球星組成「體育明星隊」，與職籃應援團、啦啦隊等組成的「網紅創作者隊」，將於卅日下午五點半在水上較勁。

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週六、日水上舞台多組樂團演出

高雄市運發局長侯尊堯指出，五月卅日開幕當天，高雄龍舟宣傳大使、前職棒球星土地公倪福德、森林王子張泰山、鐵捕鄭達鴻，以及台鋼雄鷹Wing Stars女神安芝儇、鋼鐵人籃球隊應援團團長Morris都將現身，屆時由三位職棒運動大使領軍組成體育明星隊，也將與Morris、雅典娜女神隊長Dora小葳葳、人氣啦啦隊網紅茵茵、台鋼雄鷹Wing Stars妡○等十位網紅領銜的網路創作者隊進行名人龍舟對抗。

除了龍舟對決外，愛河水上舞台卅日有金曲最佳樂團糜先生Mixer、登上大港開唱的宇宙資料庫演唱；卅一日則有宇宙人、新生代樂團含金鵲演出。

延續去年水陸空齊發 讓民眾盡情玩水

今年也延續去年水陸空齊發，佛光山祥龍燈與鰲躍龍翔將共同演出，水域部分除龍舟賽事外，水上氣墊、龍舟、SUP、獨木舟等體驗要讓民眾盡情玩水，陸地上則有大型水上氣墊、運動體驗及紙風車劇團登台，河東、河西路也有升級版的文創市集。

此外，台東池上竹筏競賽昨天在大坡池舉行，所有隊伍為了最高獎金八萬元卯足全力，以輕艇選手為主的花蓮體中學長弟包下前二名，花蓮吉安鄉親「天公祖龍舟團」奪下第三。

Mr.CaNoe TAIWAN本就是花蓮縣代表隊，三百公尺水道以一分四十七秒奪冠，與第二名的花蓮縣立體育高中是學長弟關係，平時上課就在划輕艇，將參加二○二六國際龍舟賽，奪冠名副其實。

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