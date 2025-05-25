《屏東》幼兒親子運動會 逾1500人參與

來自英國的丹尼爾（中）和家人獲頒「溫馨家庭獎」，接受屏東縣長周春米（左）頒獎表揚。（記者羅欣貞攝）

2025/05/25 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為增進幼兒與家長間的情感交流，屏東縣政府昨天在縣立大同高中活動中心舉辦「小手牽大手 愛家幸福一起走」活動，安排幼兒親子運動會、雙語暨國際教育體驗，有精彩表演、趣味闖關，逾一千五百人熱情參與。

為喚起各界對家庭的重視，縣府舉辦「愛的便利貼」徵件比賽，獲獎學生昨接受縣長周春米頒獎表揚；另為獎勵新住民與家人，也頒發溫馨家庭獎及最佳學習獎。

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獲頒「溫馨家庭獎」的丹尼爾來自英國，他與屏縣原住民配偶育有一雙兒女，積極投入原鄉部落事務，展現跨文化融合的家庭典範；榮獲「最佳學習獎」的越南籍阮萩妹，克服語言障礙不斷進修，於美容競賽多次獲獎，更在鶴聲國小補校擔任小老師，協助新住民姊妹共同學習中文，展現積極向學精神。

此外，活動邀請屏東在地花痞子劇團演出「頑皮鴨鴨家族」，另為展現學校雙語及國際教育推動成效，本學年英語歌謠比賽與英語讀者劇場獲特優的學校，也帶來精采表演，戶外區共規劃二十五個國際教育及雙語對話闖關攤位，讓學生透過遊戲體驗多元文化、勇敢開口說英語。

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