《屏東》滿州飛魚季登場 邀大廚推出生魚片

滿州飛魚季推出「飛魚生魚片」，一端上桌驚豔眾人。（記者陳彥廷攝）

2025/05/25 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府與滿州鄉公所舉辦的飛魚季活動，昨天在滿州鄉佳樂水風景區登場。原民會主委曾智勇說，滿州鄉是台灣本島重要飛魚產地，透過促銷活動，可提升部落經濟收益，為地方青年帶來創業的契機。

滿州鄉一年一度的飛魚季昨天在佳樂水風景區熱鬧登場，屏東縣長周春米及原民會主委曾智勇受邀主持開幕，近年當地漁民研發出飛魚乾，成為受歡迎的地方特產，今年更結合黑鮪季熱潮推出「飛魚生魚片」，鹹香的海魚滋味，有別於黑鮪魚的油香味，令人食指大動。

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漁民研發飛魚乾 也成地方特產

滿州鄉長古榮福說，恆春半島有兩套捕飛魚方式，恆春漁民以圍網方式捕飛魚要出動三艘漁船，滿州漁民是在傍晚出海尋找潮流適當位置，讓飛魚「自動上鉤」，因捕獲位置於洄游中後段的東海岸，肉質及魚卵都比西海岸的飛魚來得更加肥美可口，今年特別商請大廚開發「生魚片」，肉質緊實口感Ｑ彈，別有一番滋味。

周春米指出，正值捕飛魚季節，滿州鄉居民在戶外曬起飛魚乾，是當地特有的風景，飛魚生魚片結合鮪旗魚生魚片的作法令人驚豔，滿州是飛魚重要產地，結合在地農特產有助於帶動地方觀光。

肉質、魚卵都比西海岸更肥美

曾智勇說，原民會長期致力推動原住民族產業，每年補助支持滿州鄉公所辦理「飛魚觀光產業活動」，並整合資源行銷地方農漁特產與生態旅遊，提供在地青年返鄉創業與就業機會，促進地方經濟活絡。

曾智勇表示，原民會今年補助滿州鄉四處文化健康站，文健站不僅是長者照顧的服務據點，更是族語文化傳承與社區凝聚的重要平台，實現原住民族高齡照顧模式與文化共融的願景。

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