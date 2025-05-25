《台東》92歲灣生日本嬤 返台東取得戶籍謄本

田中阿嬤仔細端詳舊資料，回憶當年過往，也看著母校在自己離開後各種變化。（記者劉人瑋攝）

2025/05/25 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕九十二歲田中洋子阿嬤於昭和八年（一九三三年）在台東出生，二戰後返回日本卻無出生證明，近日返回出生地終於取得日治時期戶籍謄本，也順道一遊兒時舊地。她說，台灣、台東是故鄉，「是一種歸巢本能，盼日本與台灣能一直做好朋友」。

田中阿嬤原名端詰洋子，後從夫姓，透過定居台灣日本友人、通譯藤樫寛子協助，由護照及日本謄本證明身分順利取得日治時期戶籍謄本。她在台東太麻里鄉出生，父親曾是日本警察在大武駐守過，姊姊們到花蓮讀女中，她戰時為躲轟炸還曾到南橫霧鹿國小。

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雖八十年前記憶依舊，但景物全非，就讀的台東小學校（台東大學附設小學）原址已改成飯店，見到舊文件上校長署名「巖崎泰彥」她興奮喊著「他就是我的校長」。

校方安排她到校史館並逛校園，才剛介紹「這是曾在我們學校讀書的日本阿嬤」，全班小孩熱情大喊「おはよう（早安）」。田中阿嬤說，戰時學校課業已荒廢，自己還跑到鯉魚山求神，保祐考好中學。

田中阿嬤說，這次是為找回出生到十二歲的人生，是一種歸巢本能，最辛苦的年代在台灣度過，所以最想念，趁現在能行動，才想著「一定要回來」，自己在台灣本已無朋友，卻因這趟旅程有了新朋友，十分高興，對自己來說台灣是故鄉，期盼「台灣的未來，持續加油！」。

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