為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《台東》92歲灣生日本嬤 返台東取得戶籍謄本

    田中阿嬤仔細端詳舊資料，回憶當年過往，也看著母校在自己離開後各種變化。（記者劉人瑋攝）

    田中阿嬤仔細端詳舊資料，回憶當年過往，也看著母校在自己離開後各種變化。（記者劉人瑋攝）

    2025/05/25 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕九十二歲田中洋子阿嬤於昭和八年（一九三三年）在台東出生，二戰後返回日本卻無出生證明，近日返回出生地終於取得日治時期戶籍謄本，也順道一遊兒時舊地。她說，台灣、台東是故鄉，「是一種歸巢本能，盼日本與台灣能一直做好朋友」。

    田中阿嬤原名端詰洋子，後從夫姓，透過定居台灣日本友人、通譯藤樫寛子協助，由護照及日本謄本證明身分順利取得日治時期戶籍謄本。她在台東太麻里鄉出生，父親曾是日本警察在大武駐守過，姊姊們到花蓮讀女中，她戰時為躲轟炸還曾到南橫霧鹿國小。

    雖八十年前記憶依舊，但景物全非，就讀的台東小學校（台東大學附設小學）原址已改成飯店，見到舊文件上校長署名「巖崎泰彥」她興奮喊著「他就是我的校長」。

    校方安排她到校史館並逛校園，才剛介紹「這是曾在我們學校讀書的日本阿嬤」，全班小孩熱情大喊「おはよう（早安）」。田中阿嬤說，戰時學校課業已荒廢，自己還跑到鯉魚山求神，保祐考好中學。

    田中阿嬤說，這次是為找回出生到十二歲的人生，是一種歸巢本能，最辛苦的年代在台灣度過，所以最想念，趁現在能行動，才想著「一定要回來」，自己在台灣本已無朋友，卻因這趟旅程有了新朋友，十分高興，對自己來說台灣是故鄉，期盼「台灣的未來，持續加油！」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播