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    新豐康樂路瓶頸 協調明新科大改善

    新豐鄉公所為解決康樂路與新興路口的交通瓶頸，正協調明新科大圍牆退縮拓寬道路。 （記者廖雪茹攝）

    新豐鄉公所為解決康樂路與新興路口的交通瓶頸，正協調明新科大圍牆退縮拓寬道路。 （記者廖雪茹攝）

    2025/05/25 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉康樂路（竹五線）為西濱台六十一線往來台一線新興路及新竹產業園區的重要幹道，但康樂路與台一線路口尖峰時段極易塞車，尤其明新科技大學路段，街道車流匯聚，汽、機車交織，居民和學生被迫走在大馬路上，險象環生；新豐鄉長徐煒傑表示，為徹底解決長年的交通瓶頸，正積極協調學校圍牆退縮拓寬道路，以提供友善安全的交通環境。校方則表示十分重視此案，月底董事會將開會討論。

    新豐鄉長盼校方退縮圍牆拓寬道路

    徐煒傑表示，康樂路近台一線的路口，因為是通勤、通學的交通要道，尖峰時段車流相當大，在明新科大側門還有明新街等多條巷道，用路人從明新街駛入康樂路時車流交織，不僅易生事故，且因靠台一線路口的車道空間狹小，只夠停三輛車，駕駛人常因前方號誌燈轉換或是禮讓行人不得已臨停在槽化線上，違規而受罰，已引發民怨。

    學校表示 月底董事會開會討論

    徐煒傑指出，明新科大鄰康樂路側有一塊農田水利署土地，寬約七米、長約一六七米，早年為校方使用，若能將康樂路拓寬七米，路口瓶頸可望有效紓解。

    徐煒傑說明公所初步規劃，康樂路若能拓寬七米至廿六米寬，由西往東的車道將劃設三線（現行為兩線），左轉專用、直行、右轉專用再加上寬敞的人行及自行車道，可讓車流更順暢，行人更安全；屆時也將評估明新街與明新一街等搭配調整改為單行道，讓明新街只出不進，以減少車流衝突。

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