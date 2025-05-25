為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹市世界高中擅自停招 國教署查處

    2025/05/25 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市私立世界高中宣布七月底停招，校方雖表示將繼續辦學，讓一三三名學生順利畢業再停辦。但教育部指出，世界高中未獲同意停辦，將依私校法與退場條例規定處理，可扣減獎勵補助或停止招生。

    強調依法可扣減補助或停招

    世界高中因招生不如預期加上虧損等原因，十四日在班親會宣布將於七月底停招，並私下將在校一三三名學生轉銜安置到他校，引發家長反彈。教育部國教署前派員到校開會，官員強調停招需提報完整計畫、依程序法規辦理，且須經教育部核准同意。

    世界高中回應，有關資金不足致校務無法經營一事，在董事會努力下已獲解決。感謝董事會持續捐助辦理校務，校方將持續經營校務，輔導現有一、二年級學生努力學習，順利完成高中學業。

    校方雖已表示將繼續辦學，但教育部強調，世界高中未獲國教署同意停辦，就提前召開學生轉學安置會議，引起家長、學生不安及紛擾，已嚴重影響學生受教權益，國教署十六日主動介入到校查處，並督導學校妥適處理。後續國教署將根據私校法、與退場條例等相關規定嚴正處理，屆期仍未改善者，根據情節輕重，可停止學校部分或全部的獎勵、補助，或停止部分或全部班級招生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播