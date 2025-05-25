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    首頁　>　生活

    楊梅富岡集義祠爭議 決市地重劃解決

    2025/05/25 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市楊梅區富岡集義祠墓地，曾發生廟方向墓主索討租金未果，逕行放置大型水泥柱、鐵桶等爭議事件，加上富岡國小及二○九戶居民長期使用廟地，雖屬和平占用，但無法修繕，也很困擾，經議長邱奕勝居中協調，達成以市地重劃方式進行開發共識，現由市府都市發展局收集各方意見，確定各類用地占比後，再辦理公開展覽等都市計畫程序。

    邱奕勝表示，集義祠到富岡站僅三、四百公尺，屬市中心區域，長期墓地使用，相當可惜，透過重劃可以三贏，解決該祠租金爭議，帶動地方重新發展，更重要的是富岡國小有望改建。

    廟方代表、楊梅區秀才里長涂慶雄說，集義祠墓地面積十公頃，富岡國小及住戶土地面積約四公頃為建地，墓地已禁葬，現約四七○座墳墓有六、七成失修、漏水，對後代家屬也不好，廟方盼市府主導市地重劃後，廟方取得墓地五公頃、建地二公頃，以殯葬用地納骨塔方式安置亡靈，市府若有其他安排，也可協商。

    議員李家興表示，感謝邱奕勝、民政局長劉思遠努力溝通，讓廟方願意坐下來談，並達成土地重劃共識，未來重劃後可以翻轉富岡。

    都發局長江南志說，朝重劃方向前進，正廣納地方意見，評估未來公共設施項目，富岡國小是重中之重，若地方達成遷校共識，當地仍有文小用地可供選擇，若留在重劃區內，會擇適當地點闢建新校園，後續依都計法規與程序推動。

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