桃園客家工藝節 五感體驗生活智慧

策展團隊搭建「聞心物語」展區，讓嗅覺交會客家文化，圖為小朋友聞香體驗。（記者黃政嘉攝）

2025/05/25 05:30

藉由觸覺、聽覺、視覺、味覺、嗅覺 看見客家族群內斂委婉的情感

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市客家事務局首辦「客家工藝節」系列活動，昨起至六月廿九日在觀音區崙坪文化地景園區舉行，以「技藝×記憶—物語流轉．技憶受信」為主題，藉五感體驗展區，串連跨時空的客家工藝，表達工藝品融入現代生活，且蘊含客家族群內斂委婉情感。

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觀音區崙坪文化地景園區展出至6/29

客家局長范姜泰基表示，客家工藝反映客家族群的生活態度與智慧，工藝節昨、今天結合社區舉行歌手演唱、市集及兒童劇場等，讓大小朋友在輕鬆氛圍中，親近客家文化與工藝。

策展人張卉君說，策展主題呼應崙坪園區在日治時期是國際電話受信所，為發送、接收訊息的場域，物件存在比人的生命長久，在世代之間流轉，透過技藝與記憶呈現「溝通」特性。

觸覺區含草編達人王昱翔的如意蓮、白沙岬燈塔、YouBike、白鷺鷥作品，及已故國寶大師戴阿爐的竹椅、魏榮明的木椅；王昱翔表示，創作難度在造型的角度細節，配合展覽空間精選觀音區代表意象呈現。

工藝師的創作過程 觀眾聽進內心

聲音藝術家方子懷採集五位客家工藝師創作的聲音過程，以圓形的聲音指向為概念，將布幕圍成圓區，裡頭擺耳機，有各種職人的試錯經驗，以第一人稱的聆聽觀點，帶大家打開耳朵，將工藝師創作過程聽進內心。

視覺部分，藝術家林益勤以剪紙技法結合雷雕，創作草編、茶藝、裁縫、糊紙、藍曬的圖騰屏風，為百工百藝的記憶交疊與延續；味覺方面，藝術家李依諦以日常剩食，包括大頭菜、咖啡渣、火龍果製成可降解塑膠，做成三件幾何造型，呼應客家惜物，反思人類與生活文化的關係；團隊還以柑橘、艾草、樟樹、菜乾、龍眼乾，搭建「聞心物語」展區，分別對應振奮、療癒、平靜、懷舊、快樂的情緒，讓嗅覺交會客家文化。

聲音藝術家方子懷（左），帶大家聽進工藝師的創作過程。 （記者黃政嘉攝）

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