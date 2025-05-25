為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園客家工藝節 五感體驗生活智慧

    策展團隊搭建「聞心物語」展區，讓嗅覺交會客家文化，圖為小朋友聞香體驗。（記者黃政嘉攝）

    策展團隊搭建「聞心物語」展區，讓嗅覺交會客家文化，圖為小朋友聞香體驗。（記者黃政嘉攝）

    2025/05/25 05:30

    藉由觸覺、聽覺、視覺、味覺、嗅覺 看見客家族群內斂委婉的情感

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市客家事務局首辦「客家工藝節」系列活動，昨起至六月廿九日在觀音區崙坪文化地景園區舉行，以「技藝×記憶—物語流轉．技憶受信」為主題，藉五感體驗展區，串連跨時空的客家工藝，表達工藝品融入現代生活，且蘊含客家族群內斂委婉情感。

    觀音區崙坪文化地景園區展出至6/29

    客家局長范姜泰基表示，客家工藝反映客家族群的生活態度與智慧，工藝節昨、今天結合社區舉行歌手演唱、市集及兒童劇場等，讓大小朋友在輕鬆氛圍中，親近客家文化與工藝。

    策展人張卉君說，策展主題呼應崙坪園區在日治時期是國際電話受信所，為發送、接收訊息的場域，物件存在比人的生命長久，在世代之間流轉，透過技藝與記憶呈現「溝通」特性。

    觸覺區含草編達人王昱翔的如意蓮、白沙岬燈塔、YouBike、白鷺鷥作品，及已故國寶大師戴阿爐的竹椅、魏榮明的木椅；王昱翔表示，創作難度在造型的角度細節，配合展覽空間精選觀音區代表意象呈現。

    工藝師的創作過程 觀眾聽進內心

    聲音藝術家方子懷採集五位客家工藝師創作的聲音過程，以圓形的聲音指向為概念，將布幕圍成圓區，裡頭擺耳機，有各種職人的試錯經驗，以第一人稱的聆聽觀點，帶大家打開耳朵，將工藝師創作過程聽進內心。

    視覺部分，藝術家林益勤以剪紙技法結合雷雕，創作草編、茶藝、裁縫、糊紙、藍曬的圖騰屏風，為百工百藝的記憶交疊與延續；味覺方面，藝術家李依諦以日常剩食，包括大頭菜、咖啡渣、火龍果製成可降解塑膠，做成三件幾何造型，呼應客家惜物，反思人類與生活文化的關係；團隊還以柑橘、艾草、樟樹、菜乾、龍眼乾，搭建「聞心物語」展區，分別對應振奮、療癒、平靜、懷舊、快樂的情緒，讓嗅覺交會客家文化。

    聲音藝術家方子懷（左），帶大家聽進工藝師的創作過程。 （記者黃政嘉攝）

    聲音藝術家方子懷（左），帶大家聽進工藝師的創作過程。 （記者黃政嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播