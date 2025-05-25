苗縣龍舟賽31日登場 昨冒雨點睛開光

苗縣龍舟賽5/31登場，今冒雨舉行點睛儀式。（苗縣府提供）

2025/05/25 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕端午節將至，苗栗縣龍舟錦標賽今年將在竹南鎮中港溪畔龍舟碼頭登場，苗栗縣政府與竹南鎮公所昨天也在龍舟碼頭旁冒雨舉行龍舟點睛開光及下水儀式（見圖，苗縣府提供），卅一日端午節當天將有四十支隊伍參加競技，並安排立蛋體驗、闖關遊戲、親子香包DIY等活動，邀請鄉親共襄盛舉。

竹南鎮公所表示，龍舟點睛開光下水大典邀請竹南鎮內中港慈裕宮主祀，與港仔墘光明宮、塭仔頭鎮安宮、塭內德勝宮等諸神坐鎮，共同祈求比賽順利、人員平安。

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竹南鎮公所指出，參與今年龍舟錦標賽隊伍總數為四十隊，包括社會組十六隊、青工組八隊、休閒組十六隊。

由於龍舟賽為年度盛事，競賽當天竹南鎮公所於港墘里龍舟碼頭及周邊場域辦理整天性活動，並分為主舞台區、河道競賽區、攤販區。主舞台區設置於港墘里社區公園辦理開幕及頒獎儀式，並安排表演活動、立蛋體驗、闖關遊戲、親子香包DIY、拍照打卡區等，現場也提供免費飲料。

另外，河道競賽區則供民眾觀賽並於河道對面設置競技風箏；攤販區則安排陸上行舟體驗、美食、飲品等攤位，邀請鄉親一起共度端午節。

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