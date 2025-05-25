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    復興商工訪森林護管員 辦展宣導保育

    復興商工美工科學生追隨林業保育署的「森林護管員」，了解他們的工作日常和辛苦點滴，製作專題展覽協助推廣森林保育。（記者翁聿煌攝）

    復興商工美工科學生追隨林業保育署的「森林護管員」，了解他們的工作日常和辛苦點滴，製作專題展覽協助推廣森林保育。（記者翁聿煌攝）

    2025/05/25 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣的森林保育、防止濫墾濫伐，仰仗「森林護管員」翻山越嶺的辛苦守護，新北市復興商工美工科學生追隨林業保育署的「森林護管員」，了解他們的工作日常和辛苦點滴，製作專題展覽協助推廣森林保育，獲得林業保育署的好評，肯定學生的用心也希望繼續合作、向下扎根，共同為森林保育盡心盡力。

    林業保育署宜蘭分署長蕭崇仁昨天到復興商工參觀這項特展，他指出，「森林護管員」的工作業務不只是森林保育而已，也包括台灣特有鳥類、森林中的動植物與紅樹林生態等，透過巡邏、監測和環境教育等方式來保護國土，責任重大，很高興學生一起關心森林保育議題，運用美術專業設計，提倡森林保育的重要性。

    指導老師李子庭表示，學生為了做好專題展覽「大森公」，先參加小小森林護管員課程，在林保署的協助下，探訪「森林護管員」的工作內容及生活型態。

    美工科三年級學生陳曉瑩，換上小組自行設計的「森林護管員」制服，介紹展場的展示內容，學生們也對針對「森林護管員」的五大核心工作設計專屬徽章，並開發全套的國小教材課程，以及玩偶、圖卡等教學工具，令林保署人員印象深刻。

    蕭崇仁說，學生的宣導設計內容有精美的圖案輔助，非常吸睛，希望未來相互合作，取得授權來運用學生的創意和作品，擴大推廣森林保育工作。

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