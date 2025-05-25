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    潮盛新莊 「廟街潮時尚」走秀

    昨日「廟街潮時尚」跨界走秀登場。（記者黃子暘攝）

    昨日「廟街潮時尚」跨界走秀登場。（記者黃子暘攝）

    2025/05/25 05:30

    〔記者黃子暘、羅國嘉／新北報導〕新北市新莊區景點「廟街」歷史悠久，市府即日起舉辦「潮盛新莊」系列活動，昨日「廟街潮時尚」跨界走秀登場，展出「針織女王」設計師潘怡良以廟宇元素設計的四十套秀服。市長侯友宜指出，市府推出「新莊百年風貌整合計畫」，從軟硬體重現廟街風華，盼吸引更多年輕人親近傳統文化。

    潘怡良介紹，四十套秀服靈感來自新莊廟街的文化符碼，包含「廟街記憶」、「北管樂韻」、「神將威儀」、「鼓藝節奏」及「歷史軌跡」，設計中有取材自廟街的屋簷線條、磚雕紋飾與夜市燈光色彩，希望藉由傳統紋樣、現代拼貼手法，營造鮮明的視覺衝擊。

    文化局長張䕒育表示，「潮盛新莊」系列活動將延續至六月廿二日，六月七日新莊慈祐宮與武聖廟前廣場將舉辦「廟街展演活動」，詳細資訊可上活動官網查詢。

    新北市立十三行博物館主辦的「考古生活節」今天登場 ，以「山海競技」為主題，集結日本、韓國、越南、泰國及土耳其等國際單位，現場推出「山林獵場體驗區」、「鳥人爭奪賽」等創新活動，並設置逾七十個互動攤位與綠色市集，讓民眾體驗史前競技文化與永續理念。

    目前正是賞螢的最佳時期，新北市農業局推薦平溪區嶺腳車站附近的金牌農村紫東社區，自然資源豐富、生態多樣，不僅是賞螢地點，更是「艷紅鹿子百合」的復育基地，結合農村再生與環境保育，展現農村新樣貌。

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