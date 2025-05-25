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    碧潭水舞尬火焰 煙火秀絢爛

    碧潭水舞季今年以「水火同源」為主題，水舞融合火焰特效，高空水柱和煙火交相輝映。（記者翁聿煌攝）

    碧潭水舞季今年以「水火同源」為主題，水舞融合火焰特效，高空水柱和煙火交相輝映。（記者翁聿煌攝）

    2025/05/25 05:30

    「水火同源」 至7/6每晚6點半到9點 每半小時展演1次

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「碧潭水舞季」廿四日晚間開幕，今年以「水火同源」為主題，水舞融合火焰特效，讓高空水柱和煙火交相輝映，聲光效果加倍好看，打造出碧潭水域夏夜最震撼的視覺效果，即日起至七月六日，每晚六點半到九點、每半小時展演一次，其中還有六月四日、十八日與七月五日三場限定水舞煙火秀，民眾不可錯過。

    限定水舞煙火秀 還有三場

    今年的水舞由市長侯友宜與來賓踩動「轉動騎激」裝置，啟動主舞台水火交融的演出，炙熱火焰與飛濺水柱在七彩燈光的映照下同步噴發，帶來精彩碧潭水舞秀，高潮則是中後段加上中低空與高空的煙火，伴隨水舞照亮夜空，搭配碧潭吊橋的夜景，視覺效果更豐富。

    侯友宜表示，碧潭水舞已連續舉辦十年，今年創新打造「水火共舞」的震撼感官效果，並推出結合運動精神的「轉動騎激」互動式體驗裝置，只要在假日踩踏「轉動騎激」裝置，就能激起最高六米水柱，創造專屬個人的水舞秀，兼具趣味與創意，呼應今年登場的「雙北世界壯年運動會」。

    端午連假 舉辦享樂市集

    活動期間，水舞展演區前草坡打造如彩色星空般的光環境，每晚展演前一分鐘將轉換為螢火蟲燈效，營造如夢似幻氛圍，端午連假將舉辦「端午享樂市集」，五月卅一日端午節更邀請女子火舞團「彤之燁火舞集」與發條娃娃表演藝術團隊帶來精采演出，結合武術與民俗技藝，以火焰之舞展現力與美的極致魅力，為碧潭夜晚注入熱情與動感演出。

    此外，每週六推出在地主題導覽活動，包含「碧潭右岸水文化歷史巡禮」與「碧潭左岸和美山水線步道」二條路線，帶領民眾深入了解碧潭的歷史與自然之美。相關活動可上新北市觀光旅遊網或新北旅客臉書粉絲專頁查詢。

    碧潭水舞季今年以「水火同源」為主題，水舞融合火焰特效，高空水柱和煙火交相輝映。（記者翁聿煌攝）

    碧潭水舞季今年以「水火同源」為主題，水舞融合火焰特效，高空水柱和煙火交相輝映。（記者翁聿煌攝）

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