豐濱大石鼻山「鏡頭君」修復 直播獼猴抓癢秀

花蓮豐濱鄉大石鼻山步道，台灣獼猴來到直播鏡頭前抓癢。（東管處提供）

2025/05/25 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕位於東海岸的花蓮縣豐濱鄉大石鼻山步道在去年○四○三地震時受損，由東部海岸國家風景區管理處二○二一年在當地架設的即時攝影機（別號鏡頭君）也歪頭，整修後在前天重新開拍，馬上就有台灣獼猴來到直播鏡頭前搔首弄姿、搔癢鼠蹊部，讓人看了好害羞！東管處處長林維玲說，這隻猴子昨天又到鏡頭前二度自拍，顯示附近的獼猴族群生態豐富。

台灣獼猴 這裡癢那裡也癢

即時影像中，這隻台灣獼猴坐在整修完成的大石鼻山步道的木頭欄杆上，先對著鏡頭左看右瞧，最後坐在直播鏡頭前抓癢，這裡癢那裡也癢，並在鏡頭前搔癢鼠蹊部，美猴王的「蛋蛋」在鏡頭前晃來晃去，畫面令人啼笑皆非。

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林維玲笑說，這隻猴子不知從哪裡得知第一手消息，前天下午四點「鏡頭君」才剛安裝首拍，牠在一小時後就出現在鏡頭前，先在木棧道欄杆上散步自拍，彷彿知道鏡頭畫面有直播；昨天早上，同一隻猴子又來到鏡頭前搔首弄姿。

東海岸位置最高即時攝影機

她表示，已拍到多次猴群，大石鼻山是位於台十一線東側海邊的獨立小山頭，猴群從海岸山脈下來，過個馬路就到了，顯示附近台灣獼猴族群數量不少。

東管處指出，去年○四○三地震後，大石鼻山步道嚴重受損，「鏡頭君」的基座也震壞，經過一年整修，全長七五○公尺的大石鼻山步道、停車場及公廁已修繕完成，近日重新開放；林維玲說，替「鏡頭君」找到更安全的位置，重新施作攝影機的基座，成為東海岸位置最高的即時攝影機，海拔高度約一五○公尺。

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