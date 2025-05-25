宜蘭壯圍老屋活化創生 免費走讀

宜蘭縣府辦壯圍老屋走讀活動，邀請遊客走訪土礱間改造的共享攝影棚，並與在地青年座談，深入體驗地方文化底蘊。（宜蘭縣府提供）

2025/05/25 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍老屋活化已成為農村創生的新亮點，縣府舉辦免費參加的走讀活動，以在地小旅行串聯五大聚落及八處景點，民眾走訪集章就能兌換好禮，昨天先舉行暖場體驗，先去宜蘭唯一的女媧娘娘廟，也踏尋改造後的老舊理髮廳，感受農村青創的活力。

串聯5聚落、8景點

宜蘭縣府辦理「蘭陽老屋新生命」計畫，盤點縣內的閒置老屋後，引進新創人才進行活化改造、進駐，為原本悄然無聲的老舊社區注入新生命，也促進地方創生群聚及外擴效應，將於五月廿九日至六月四日舉辦「壯圍不打烊」採點活動，邀請各地民眾了解老屋活化的故事。

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另有展覽、手作體驗

壯圍不打烊在為期七天的巡禮活動前，昨天先舉辦暖場走讀，邀請遊客走訪由藝術家改造的舊理髮廳、土礱間改造的共享攝影棚、宜蘭唯一的女媧娘娘廟等地點，並與在地青年座談，深入體驗壯圍的文化底蘊；在廿九日至六月四日的走讀活動，另規劃展覽、食農課程及手作體驗，六月三日恰逢補天宮的煙火秀，有熱鬧繽紛的夜空煙火。

縣府指出，走讀據點遍布鄉間角落，民眾可探索不同主題的老屋與創生空間，包括以攝影與展演為核心的「時光窩窩」、在地甜點品牌「藏甜手作坊」、結合米食體驗的「微棲所真食感受」，以及關注兒童議題的獨立書店「嶼伴書間」等。

走訪集章兌換好禮

縣府表示，參加活動並完成指定任務者，可兌換贈品或獲得消費折扣等好禮，報名資訊可至「蘭陽老屋新生命」的臉書粉專查詢，透過免費的走讀活動，讓更多人看見青年返鄉後的創新實踐與老屋再生的可能性，感受宜蘭在地文化的溫度。

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