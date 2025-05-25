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    變天！ 獨木舟翻船 海大學生獲救

    海大學生昨在海上練獨木舟，遭風浪襲擊落海，師生都安全上岸。 （記者盧賢秀攝）

    海大學生昨在海上練獨木舟，遭風浪襲擊落海，師生都安全上岸。 （記者盧賢秀攝）

    2025/05/25 05:30

    〔記者盧賢秀、林嘉東／基隆報導〕基隆市昨天上午變天，海上突然風浪驟起，國立台灣海洋大學師生在八斗子漁港外訓練獨木舟，造成獨木舟翻船，先後有廿多名學生落海，附近漁船協助救起五人，其他人自行划回岸上，卅一名師生都安全，經歷一場海上驚魂記。

    海上驚魂記 20多學生落海

    消防局接獲通報指出，海大學生在八斗子外港練習獨木舟，因大浪有廿多人陸續翻覆落海，消防局和海巡署人員前往漁港救助，但風浪太大，救生艇不適合出海，產業發展處也請附近漁船協助。

    學生都有穿著救生衣，有五名學生漂流被漁船救起，載回到海大的貯木池，其他學生落海後又上到獨木舟，划行回至貯木池或碧砂漁港、八斗子漁港上岸。

    海大副校長冉繁華表示，獨木舟是海大大學部課程，因氣候變化改到昨天出海練習，一出海突然變天，學生沿著海岸划行，確定卅一位師生都上岸。

    學生說，昨上午從海大貯木池出發往深澳漁港方向划行，沒想到在八斗子漁港外突然變天，一陣大風和大浪襲來，學生翻船，歷經一場海上驚魂記。

    海大學生昨在海上練獨木舟，突遭風浪襲擊落海。 （記者盧賢秀翻攝）

    海大學生昨在海上練獨木舟，突遭風浪襲擊落海。 （記者盧賢秀翻攝）

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