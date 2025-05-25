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    首頁　>　生活

    北市公車急煞乘客重摔 扶手也斷了

    2025/05/25 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市一輛南環幹線公車廿三日行經信義快速道路，因前方事故緊急煞車，造成車上多名乘客重摔在地，有乘客因此韌帶受傷。台北客運公司昨天道歉表示，將給予慰問金並負擔後續醫療費用，同時已組成調查及輔導小組，查明事故發生原因。

    台北客運允賠償

    有民眾在社群平台發文表示，廿三日上午大約八時卅分搭乘南環幹線前往信義區上班，車輛在信義快速道路文山隧道行駛的時候，司機開超快，然後突然急煞，導致她與朋友以及一堆乘客直接飛出去、重摔在地上，整台車亂成一團，甚至連扶手都斷了，令她相當驚嚇。

    該名乘客表示，她下班前往掛急診，醫師診斷為韌帶受傷，更直呼「從此以後再也不想搭那位司機開的公車了，真的超危險」。

    台北客運公司回應，該公車當日因前方事故緊急煞車，王姓駕駛長當下有詢問是否有乘客受傷，但未聽到乘客回應，因此繼續行駛。

    台北客運表示，公司接到乘客來電通知後十分重視，將派員和受傷乘客聯絡，擬先致贈慰問金三千元及水果禮盒，並先奉上乘客因此墊付的醫療及相關支出，也承諾會負責後續的醫療費用。

    此外，若還有其他因此次事件而受傷的乘客，可致電公司免付費服務專線0800-003307，會由專人協助後續慰問及賠償事宜。

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